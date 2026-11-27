Η διοίκηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα παραμένει μη διαθέσιμη μέχρι νεοτέρας, ενώ, σύμφωνα με τη διοίκηση, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες ερευνούν την εισβολή

Οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο, προκαλώντας ανησυχία παγκοσμίως. Στόχος έγινε αυτή τη φορά το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα AFP Forum, μέσω της οποίας οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση στο δημοσιογραφικό υλικό του πρακτορείου.

Σύμφωνα με εσωτερικό email που απέστειλε η διοίκηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, η κυβερνοεπίθεση ξεκίνησε στη 1:30 τα ξημερώματα, ώρα Παρισιού. Στόχος των χάκερς ήταν η πλατφόρμα που χρησιμοποιούν οι πελάτες του πρακτορείου για αναζήτηση και λήψη περιεχομένου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι τεχνικές ομάδες του πρακτορείου αντέδρασαν άμεσα μόλις εντοπίστηκε η εισβολή, προχωρώντας στην προσωρινή διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας για λόγους ασφαλείας.

«Μόλις εντοπίστηκε η εισβολή, οι ομάδες μας κινητοποιήθηκαν άμεσα για να την περιορίσουν και έθεσαν εκτός λειτουργίας το AFP Forum για προληπτικούς λόγους. Το AFP Forum παραμένει μη διαθέσιμο μέχρι νεοτέρας», αναφέρεται στο μήνυμα της διοίκησης.

Μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της πλατφόρμας, το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο με έδρα το Παρίσι προσφέρει στους συνδρομητές του εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στο υλικό του.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα με τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Σε αυτό το στάδιο δεν διαθέτουμε πληροφορίες σχετικά με το ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση», σημειώνει η διοίκηση του AFP.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ανησυχία για το κύμα κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη

Η επίθεση στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, τόσο στη Γαλλία όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο επικεφαλής της γαλλικής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας έχει προειδοποιήσει ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα «πρωτοφανές» επίπεδο κυβερνοαπειλών.

Ορισμένες από τις επιθέσεις αποδίδονται σε εγκληματικές οργανώσεις που επιδιώκουν οικονομικό όφελος, ενώ άλλες έχουν στόχο την πρόκληση αναστάτωσης και αστάθειας.