Είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλευόταν επί εβδομάδες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός δίνοντας μάχη για τη ζωή του

Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Πανούτσος, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους του ελληνικού αθλητικού Τύπου, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Υπενθυμίζεται πως είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και το καλοκαίρι προσήλθε στα Επείγοντα του νοσοκομείου με υψηλό πυρετό.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η συγκινητική ανάρτηση Καρπετόπουλου: «Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα περιξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή….»

Αντώνης Πανούτσος: Η ζωή και η πορεία του δημοσιογράφου που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην αθλητική δημοσιογραφία

Ο Αντώνης Πανούτσος υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας, με πολυετή διαδρομή στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Με το ιδιαίτερο ύφος γραφής του, τις τηλεοπτικές συνεργασίες του και την πολυετή παρουσία του στα αθλητικά μέσα ενημέρωσης, συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές της αθλητικής ενημέρωσης στην Ελλάδα.

Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, ενώ η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν από την Ύδρα. Στη διάρκεια της ζωής του έζησε και στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία και στο τότε Δυτικό Βερολίνο, αποκτώντας εμπειρίες που συνόδευσαν τη μετέπειτα επαγγελματική του πορεία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η πορεία στον αθλητικό Τύπο

Ο Αντώνης Πανούτσος εργάστηκε σε ορισμένα από τα σημαντικότερα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Έγραψε για εφημερίδες όπως το «Φως των Σπορ», ο «Φίλαθλος», «Το Βήμα» και η «Sportday», αφήνοντας το δικό του στίγμα στον αθλητικό Τύπο.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με τον ειδικό Τύπο και ειδικότερα με τον χώρο της μοτοσυκλέτας. Εργάστηκε σε σχετικά περιοδικά, ενώ προχώρησε και στην έκδοση των περιοδικών «Μοτό» και «Οζ», διευρύνοντας τη δραστηριότητά του πέρα από την αθλητική δημοσιογραφία.

Η συνεργασία με τον Αντώνη Καρπετόπουλο και το «Tora Tora Tora»

Ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό έγινε η συνεργασία του με τον δημοσιογράφο Αντώνη Καρπετόπουλο. Οι δυο τους παρουσίασαν σειρά αθλητικών εκπομπών στην τηλεόραση, ενώ αποτέλεσαν και ένα αναγνωρίσιμο ραδιοφωνικό δίδυμο στον Sport FM.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές τηλεοπτικές τους στιγμές ήταν η εκπομπή «Tora Tora Tora», την οποία παρουσίαζαν καθημερινά τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου που διεξήχθη στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Διαφήμιση

Η παρουσία τους συνδέθηκε με την αθλητική τηλεοπτική ενημέρωση της εποχής, με το δίδυμο Πανούτσου – Καρπετόπουλου να αποκτά τη δική του θέση στην ελληνική αθλητική δημοσιογραφία.

Η ενασχόληση με την πολιτική και η ΕΡΤ

Το 2018 ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του Αντώνη Πανούτσου με τη Νέα Δημοκρατία στις βουλευτικές εκλογές του 2019, στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών. Δεν κατάφερε να εκλεγεί.

Τον Νοέμβριο του 2019 ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στην ΕΡΤ, με αντικείμενο τον σχεδιασμό προγράμματος στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης.

Συλλυπητήρια Κωστή Χατζηδάκη

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Αντώνη Πανούτσο, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητικούς δημοσιογράφους. Τον γνώρισα αρχικά μέσα από τα κείμενά του και, εδώ και αρκετά χρόνια, προσωπικά. Εκτιμούσα ιδιαίτερα το κοφτερό μυαλό του, το πηγαίο χιούμορ του και τον αντισυμβατικό τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα.