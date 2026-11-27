Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, προσήλθε στο Εφετείο της Αθήνας ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, μετά την κλήση προς απολογία που έλαβε από τον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διενεργεί την έρευνα για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

Ο πρώην υπουργός, ο οποίος μετά την άδεια της Βουλής είναι κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, έμεινε στο ανακριτικό γραφείο για λίγα λεπτά, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια έξω από το ανακριτικό γραφείο βρίσκονταν αστυνομικοί και δεν επιτρεπόταν σε κανέναν να προσεγγίσει τον διάδρομο στον 5ο όροφο του Εφετείου της Αθήνας.

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Και όπως είχε δικαίωμα από τον νόμο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου ο ίδιος και οι συνήγοροι υπεράσπισής του να ενημερωθούν για τα στοιχεία της δικογραφίας και να προετοιμάσουν την απολογία του.

Ωστόσο, ακόμα και μετά το τέλος της σημερινής τυπικής διαδικασίας, ακόμα και η ακριβής προθεσμία της απολογίας του παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο κτίριο του Εφετείου, όπου στεγάζεται το ανακριτικό γραφείο του ανώτατου δικαστικού λειτουργού, είχαν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Και μάλιστα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάμερες και φωτογράφοι σε όλες τις εισόδους του δικαστικού κτιρίου, εντούτοις δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστεί κατά την έξοδό του, καθώς αποχώρησε με απόλυτη μυστικότητα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής θα εμφανιστεί να απολογηθεί για την υπόθεση και να εκθέσει τις δικές του υπερασπιστικές θέσεις.

Η ανακριτική έρευνα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, στην τελική ευθεία. Και μετά την ολοκλήρωσή της, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, τα μέλη του οποίου, με βούλευμά τους, οριστικά και αμετάκλητα θα αποφασίσουν για το κρίσιμο ζήτημα της παραπομπής ή μη του κατηγορούμενου πρώην υπουργού στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.