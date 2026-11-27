Οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την απαγγελία κατηγοριών σχετικά με πιθανές παρατυπίες στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης», στο πλαίσιο της έρευνας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Οι συλληφθέντες θα μεταχθούν αρχικά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την απαγγελία κατηγοριών και στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η επιχείρηση είναι αποτέλεσμα εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στη διαδικασία συμμετέχουν και έξι εισαγγελείς Πρωτοδικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, η έρευνα εστιάζει σε πιθανές παρατυπίες στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου που αφορά στα Σπιτάκια Ανακύκλωσης.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ξεκινήσει από το 2025 να εξετάζει ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, ενώ αυτή τη στιγμή η επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να τεθούν στο κάδρο των ερευνών και άλλα πρόσωπα.

Ανακοίνωση από τον Γιάννη Κουρτάκη

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει, σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά.

Επί του παρόντος, αυτά επαρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».