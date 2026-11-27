Η Τουρκία κινείται διαρκώς για να γίνει ισχυρός παίκτης στον κλάδο της ενέργειας, επιδιώκοντας να ενισχύσει την επιρροή της ακόμη και πολύ μακριά από τα σύνορά της. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ανακοίνωσε χτες ότι η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου TPAO προχώρησε σε σύμπραξη με τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό Chevron, με σκοπό την έρευνα για υδρογονάνθρακες σε δύο υπεράκτια οικόπεδα στη Γουινέα-Μπισάου.

Πρόκειται για κίνηση που ακολουθεί δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει ο Μπαϊρακτάρ τον περασμένο Αύγουστο, όταν είχε αναφερθεί στα σχέδια της Άγκυρας να επιταχύνει τη διεθνή επέκταση του κλάδου πετρελαίου της μέσω συμπράξεων που εκτείνονται στη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

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Επιπλέον, βασικός στόχος είναι εκτός από την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου προς όφελος της Τουρκίας και η μεταφορά τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, τεχνολογίας, κεφαλαίων και επιχειρησιακών δυνατοτήτων από και προς τη χώρα.

Οι στρατηγικοί στόχοι

Μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, ο Μπαϊρακτάρ είχε επισημάνει ότι η Τουρκία διευρύνει την ενεργειακή της παρουσία μέσω συμπράξεων τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, εκτεινόμενη από το Κιρκούκ έως τη Σομαλία, από τη Λιβύη έως το Ομάν και από το Αζερμπαϊτζάν έως την Ουγγαρία.

Envato/ Monty Rakusen/Monty & Liz Rakusen

Ο ρόλος της TPAO

Ως αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια αυτή της Άγκυρας προβάλλει η κρατική Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO). Στόχος της Τουρκίας είναι να κάνει την ΤΡΑΟ να παράγει το ισοδύναμο του 1 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα. Η συνδυασμένη εγχώρια και διεθνής παραγωγή της TPAO ανέρχεται σήμερα σε περίπου 330.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως. Το μέγεθος αυτό αναμένεται να προσεγγίσει τα 600.000 βαρέλια την ημέρα έως το 2028, καθώς θα αυξάνεται η παραγωγή από το κοίτασμα φυσικού αερίου Σακάρια (Sakarya) της χώρας, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας.

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Ιράκ και Σομαλία

Ο Μπαϊρακτάρ είχε επισημάνει επίσης το σημαντικό ρόλο του Ιράκ και της Σομαλίας στα πλαίσια της διεθνούς επέκτασης της TPAO. Όπως είπε, οι δραστηριότητες στη Σομαλία αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της στρατηγικής της Τουρκίας για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων στο εξωτερικό. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος σεισμικών ερευνών Oruç Reis είχε πραγματοποιήσει έρευνες σε τρία θαλάσσια οικόπεδα στη Σομαλία, σε διάστημα αρκετών μηνών.

Όσον αφορά το Ιράκ, η Τουρκία είχε αποκτήσει απέκτησε ποσοστό 15% στην εταιρεία BP Energy Company of Kirkuk Limited. Έτσι είχε γίνει εταίρος της BP και της ConocoPhillips στα κοιτάσματα Baba, Avanah, Bai Hassan, Jambur και Khabbaz στο Κιρκούκ.

Λιβύη και Ομάν

Ο Μπαϊρακτάρ είχε επισημάνει επίσης ότι οι συμφωνίες κατανομής παραγωγής που υπογράφηκαν τον Ιούνιο άνοιξαν τον δρόμο για δραστηριότητες εξερεύνησης σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές παραχώρησης στη Λιβύη. Χαρακτήρισε τα βήματα που έγιναν στη Λιβύη ως κίνηση που αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της TPAO στη Βόρεια Αφρική.

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Στο Ομάν η Τουρκία υπέγραψε Συμφωνία Παραχώρησης και Συμφωνία Κοινής Λειτουργίας για το Οικόπεδο 80 (Block 80), γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο, θα συμβάλει στην επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της TPAO στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Με βάση επίσης συμφωνία που υπεγράφη τον Ιούνιο, η κρατική εταιρεία αγωγών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και εμπορίας στην Τουρκία (BOTAŞ), η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν (SOCAR), η TotalEnergies και η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Άμπου Ντάμπι (ADNOC) συμφώνησαν να προμηθεύσουν την Τουρκία με συνολικά 33 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν, σε βάθος 15 ετών, με έναρξη το 2029.