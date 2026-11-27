Η γερμανική εταιρεία βάσισε το νέο διθέσιο μοντέλο της πάνω σε μια νέα αρχιτεκτονική, την E-Core, στην οποία η μπαταρία των 800 Volt τοποθετείται ακριβώς πίσω από τα καθίσματα

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν πολλές φήμες για τη δημιουργία άλλης μιας ηλεκτρικής πρότασης από την Porsche, μιας και η φίρμα ήδη έβαλε στην πρίζα προσφάτως και την Cayenne. Σε λίγο διάστημα η γκάμα θα έχει και την πλήρως ηλεκτρική, δίθυρη 718 Boxter, που θα είναι και κάμπριο. Διθέσιο μοντέλο, με σπορ επιδόσεις χωρίς κινητήρα βενζίνης!

Η γερμανική εταιρεία βάσισε το νέο μοντέλο της πάνω σε μια νέα αρχιτεκτονική, την E-Core, στην οποία η μπαταρία των 800 Volt τοποθετείται ακριβώς πίσω από τα καθίσματα, καταλαμβάνοντας τον χώρο όπου στις προηγούμενες γενιές βρισκόταν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης! Αν και η Porsche δεν αποκάλυψε την ακριβή απόδοση του ηλεκτροκινητήρα, σε κάθε περίπτωση θα ξεπερνά τους 500 ίππους. Τα 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνονται σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να υπερβαίνει τα 250 χλμ./ώρα.

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Εως ότου ολοκληρωθεί το νέο μοντέλο, τα πρώτα προ παραγωγής μοντέλα πέρασαν τα… πάθη του Χριστού. Διήνυσαν 4 εκατ. χιλιόμετρα σε περισσότερες από 20 χώρες, σε θερμοκρασίες από -30 βαθμούς Κελσίου στη Σουηδία έως 51 βαθμούς Κελσίου στην Κοιλάδα του Θανάτου στις ΗΠΑ.