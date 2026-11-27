Η χρήση προηγμένης απεικονιστικής τεχνολογίας αποκάλυψε ότι το ζώο διέθετε οστεοποιημένες δομές εσωτερικών βραγχίων και χιλιάδες μικροσκοπικά δόντια, ανατρέποντας την κατάταξή του

Απολίθωμα που ανακαλύφθηκε στη Σκωτία πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες έγινε σημείο αναφοράς για τους επιστήμονες που μελετούν τη μετάβαση των σπονδυλωτών από το νερό στη στεριά.

Τα νέα ευρήματα ανατρέπουν την εξελικτική του κατάταξη και αμφισβητούν ορισμένα από τα κριτήρια με τα οποία οι παλαιοντολόγοι αναγνωρίζουν τους πρώτους κατοίκους της ξηράς.

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Το Westlothiana lizziae, προϊστορικό ζώο που έζησε πριν από 345 εκατομμύρια χρόνια κατά τη Λιθανθρακοφόρο περίοδο, ανακαλύφθηκε το 1984 και απέκτησε το προσωνύμιο «Λίζι», λόγω της ομοιότητάς του με σαύρα.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ακτινοβολίας Σύγχροτρον (ESRF).

Ο σχεδόν πλήρης σκελετός του ζώου είχε διατηρηθεί συμπιεσμένος ανάμεσα σε δύο πλάκες πετρώματος, γεγονός που περιόριζε σημαντικά τη μελέτη της ανατομίας του.

Η χρήση προηγμένης απεικονιστικής τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις του ESRF στη γαλλική Γκρενόμπλ επέτρεψε στους επιστήμονες να ανασυνθέσουν τρισδιάστατα τμήματα του σκελετού που μέχρι σήμερα παρέμεναν απρόσιτα.

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Οι αναλύσεις αποκάλυψαν ένα πρωτόγονο κρανίο, οστεοποιημένες δομές εσωτερικών βραγχίων και μια στοματική κοιλότητα που θύμιζε εκείνη των ψαριών, με χιλιάδες μικροσκοπικά δόντια.

Τα ανατομικά αυτά χαρακτηριστικά αποκλείουν την κατάταξή του στα πρώιμα ερπετά και το τοποθετούν σε έναν αρχαιότερο εξελικτικό κλάδο, με άμεση εξάρτηση από το υδάτινο περιβάλλον.

Αναγκαία η επανεξέταση πατημασιών άλλων αμνιωτών – Πιο σύνθετη η μετάβαση από το νερό στην στεριά

Η σημασία της ανακάλυψης υπερβαίνει την επαναταξινόμηση ενός απολιθώματος. Χαρακτηριστικά όπως τα πέντε δάχτυλα σε κάθε άκρο και οι απολήξεις που μοιάζουν με νύχια, τα οποία παραδοσιακά συνδέονταν με την προσαρμογή στη χερσαία ζωή, φαίνεται ότι είχαν ήδη αναπτυχθεί σε ζώα που εξακολουθούσαν να εξαρτώνται από το νερό.

Τα ευρήματα θέτουν επίσης υπό επανεξέταση την ερμηνεία απολιθωμένων πατημασιών ηλικίας άνω των 359 εκατομμυρίων ετών, οι οποίες έχουν αποδοθεί σε πρώιμα αμνιωτά, την ευρύτερη ομάδα στην οποία ανήκουν τα ερπετά, τα πτηνά και τα θηλαστικά.

Εφόσον και αρχαιότερα ημιυδρόβια ζώα διέθεταν άκρα με παρόμοια ανατομία, η παρουσία αποτυπωμάτων που παραπέμπουν σε νύχια δεν αρκεί πλέον για την ασφαλή ταυτοποίηση των οργανισμών που τα άφησαν.

Η μετάβαση των σπονδυλωτών στη στεριά φαίνεται, επομένως, ότι υπήρξε μια πολύ πιο σύνθετη εξελικτική διαδικασία, με αρκετές από τις απαραίτητες ανατομικές προσαρμογές να έχουν συντελεστεί προτού τα ζώα ανεξαρτητοποιηθούν από το νερό.

Πληροφορίες από ScienceDaily, nms.ac.uk/