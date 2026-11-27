Η Τουρκία επιδιώκει την αναβάθμισή της σε Συμβουλευτικό Μέλος της Συνθήκης της Ανταρκτικής, έχοντας ως απώτερο στόχο τη συμμετοχή της στις αποφάσεις μετά το 2048

Με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Τουρκία επικύρωσε το Μνημόνιο Συναντίληψης με τη Χιλή για συνεργασία στην Ανταρκτική, εντείνοντας τις προσπάθειές της για απόκτηση δικαιώματος ψήφου στη διακυβέρνηση της παγωμένης ηπείρου.

Σε μια ακόμη κίνηση στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της παρουσίας της στον Νότιο Πόλο προχώρησε η Τουρκία, επικυρώνοντας επισήμως τη συμφωνία συνεργασίας με τη Χιλή για την Ανταρκτική. Το σχετικό προεδρικό διάταγμα (υπ’ αριθμ. 12021), με την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δημοσιεύθηκε στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ολοκληρώνοντας τις εσωτερικές διαδικασίες έγκρισης ενός κειμένου που είχε υπογραφεί αρχικά τον Απρίλιο του 2023 στο Σαντιάγο.

Η πενταετούς διάρκειας συμφωνία φέρνει σε στενή συνεργασία το Ινστιτούτο Πολικών Ερευνών (KARE) του τουρκικού κρατικού οργανισμού TÜBİTAK και το Ανταρκτικό Ινστιτούτο της Χιλής (INACH). Στο επίκεντρο βρίσκονται η υλικοτεχνική υποστήριξη αποστολών, οι κοινές έρευνες στις φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες, η ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού και δεδομένων, καθώς και η σύσταση μιας Κοινής Επιτροπής που θα χαράσσει διετή προγράμματα δράσης.

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Το διπλωματικό «κλειδί» της υλικοτεχνικής υποστήριξης

Για την Άγκυρα, η σύμπραξη με τη Χιλή έχει ιδιαίτερη πρακτική αξία. Λόγω των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών και της γεωγραφικής απόστασης, η πρόσβαση στην Ανταρκτική απαιτεί ισχυρές υποδομές, πλοία και σταθμούς ανεφοδιασμού. Η Χιλή, ως μία από τις χώρες με την ισχυρότερη και εγγύτερη παρουσία στην περιοχή, αποτελεί πολύτιμο εταίρο που διευκολύνει τις τουρκικές αποστολές.

Ο στόχος του «Συμβουλευτικού Μέλους» και το ορόσημο του 2048

Πίσω από την επιστημονική διπλωματία, ωστόσο, διακρίνεται ένας σαφής γεωπολιτικός σχεδιασμός. Η Τουρκία συμμετέχει στη Συνθήκη της Ανταρκτικής από τη δεκαετία του 1990 ως απλό συμβαλλόμενο μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Πάγιος στόχος της είναι η αναβάθμισή της σε «Συμβουλευτικό Μέλος» (Consultative Party) — ένα καθεστώς που εξασφαλίζει λόγο και ψήφο στις αποφάσεις για το μέλλον της ηπείρου, και το οποίο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει στη σύνοδο της Χιροσίμα τον Μάιο του 2026.

Προϋπόθεση για την αναβάθμιση αυτή είναι η διεξαγωγή ουσιαστικής επιστημονικής έρευνας και η δημιουργία μόνιμης βάσης, κάτι για το οποίο η Άγκυρα εργάζεται συστηματικά μέσω του ερευνητικού της σταθμού στη νήσο Χόρσου.

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Ενώ η τουρκική πλευρά υπογραμμίζει ότι οι δράσεις της υπηρετούν αποκλειστικά την επιστήμη και τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν τη μακροπρόθεσμη διάσταση αυτών των κινήσεων. Παρότι το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης απαγορεύει σήμερα αυστηρά κάθε εξόρυξη ορυκτών πόρων και υδρογονανθράκων στην Ανταρκτική, η συμφωνία αυτή μπορεί να τεθεί υπό αναθεώρηση από το 2048 και μετά. Η παρουσία στο κέντρο λήψης αποφάσεων από σήμερα θεωρείται από την Άγκυρα κρίσιμη επένδυση, ώστε να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν στο μέλλον αλλάξει το καθεστώς διαχείρισης των τεράστιων φυσικών πόρων και των θαλάσσιων οδών της ηπείρου.