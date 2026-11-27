Την απόφαση να βάλει τέλος στην αγωνιστική του καριέρα έλαβε ένας Ρώσος αθλητής του powerlifting, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην προσπάθειά του να σηκώσει 605 κιλά στον πάγκο. Ο 35χρονος Αλεξάντερ Κοστιάνοφ περιέγραψε την κατάσταση της υγείας του, αποκαλύπτοντας ότι ο πόνος είναι τόσο έντονος που δεν μπορεί να καθίσει, να ξαπλώσει ή να περπατήσει κανονικά.

Ο Κοστιάνοφ επιχείρησε να καταρρίψει το δικό του ρεκόρ στο Yermak Cup 11, που πραγματοποιήθηκε στο Τιουμέν της Ρωσίας. Το βάρος που προσπάθησε να σηκώσει αντιστοιχεί περίπου στο βάρος μιας πολικής αρκούδας ή ενός πιάνου με ουρά.

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Ωστόσο, η προσπάθεια δεν είχε την κατάληξη που επιθυμούσε. Σε βίντεο από τη διοργάνωση φαίνεται το χέρι του να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της άρσης, με αποτέλεσμα τα 605 κιλά να πέσουν με δύναμη πάνω στο στήθος του. Ο αθλητής ακούγεται να φωνάζει από τον πόνο.

Οι σοβαροί τραυματισμοί και η εξήγηση για την αποτυχημένη προσπάθεια

Από το περιστατικό υπέστη ρήξη τένοντα δικεφάλου, εξάρθρωση αντίχειρα και αιμάτωμα στο στήθος.

Μιλώντας στο ρωσόφωνο μέσο Sportmail.ru, ο Κοστιάνοφ εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια των προπονήσεων είχε καταφέρει να σηκώσει 605 κιλά, αλλά και ακόμη μεγαλύτερα βάρη. Όπως ανέφερε, όμως, την ημέρα του αγώνα δεν κατάφερε να αποδώσει όπως περίμενε, αποδίδοντας την αποτυχία στην αντίδραση του νευρικού του συστήματος.

«Σωματικά ήμουν 100% προετοιμασμένος. Όμως αυτή τη φορά κάτι πήγε στραβά. Το νευρικό μου σύστημα με πρόδωσε ξανά στη διοργάνωση.

Η έκρηξη αδρεναλίνης και η υπερφόρτωση του κεντρικού νευρικού μου συστήματος με κατέβαλαν, εμποδίζοντάς με να αξιοποιήσω μήνες εξαντλητικής προσπάθειας», ανέφερε.

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«Δεν μπορώ να καθίσω, να ξαπλώσω ή να περπατήσω κανονικά»

Ο 35χρονος έδωσε στη συνέχεια νεότερες πληροφορίες για την κατάστασή του μέσω Instagram, περιγράφοντας με δραματικό τρόπο τους πόνους που αντιμετωπίζει.

«Δεν θα μπορούσα ειλικρινά να πω ότι είμαι καλά στην υγεία μου αυτή τη στιγμή. Χθες, πιθανότατα λειτουργούσα ακόμη με τα τελευταία αποθέματα αδρεναλίνης από τον αγώνα, την ένταση των συναισθημάτων και μια τεράστια δόση παυσίπονων. Ο πόνος έμοιαζε διαχειρίσιμος. Σήμερα, όμως, με έχει χτυπήσει τόσο δυνατά που θα μπορούσα να ουρλιάζω σαν λύκος και να χτυπιέμαι στους τοίχους.

Δεν μπορώ να καθίσω, να ξαπλώσω ή να περπατήσω κανονικά. Δεν μπορώ ούτε μία ώρα να κοιμηθώ.

Ο πόνος διαπερνά κάθε κύτταρο του σώματός μου. Αλλά θα το ξεπεράσω. Έχω λυγίσει και στο παρελθόν, έχω ψυχικό σθένος και θα τα καταφέρω», έγραψε.

Η απόφαση να αποσυρθεί και η οικογένειά του

Παράλληλα, ο Κοστιάνοφ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την αγωνιστική του πορεία, δηλώνοντας ότι είναι «99%» βέβαιος πως η αποτυχημένη προσπάθεια σηματοδοτεί το τέλος της καριέρας του.

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«Δεν είμαι μέντιουμ για να μπορώ να προβλέψω το μέλλον με απόλυτη βεβαιότητα. Αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν 99% πιθανότητες να τελείωσαν όλα εδώ. Σταματάω. Έχω σηκώσει όσα ήταν να σηκώσω», ανέφερε.

Ο αθλητής εξήγησε ότι η απόφασή του συνδέεται και με τις οικογενειακές του υποχρεώσεις. Είναι πατέρας τριών παιδιών, ενώ η οικογένειά του περιμένει το τέταρτο. Όπως τόνισε, προτεραιότητά του είναι πλέον να παραμείνει «ζωντανός και λειτουργικός» για τους δικούς του ανθρώπους.

«Η γνωμάτευση του χειρουργού είναι απολύτως ξεκάθαρη: αυτές οι ρήξεις θα συμβαίνουν όλο και συχνότερα και οι συνέπειες τελικά θα γίνουν μη αναστρέψιμες. Το άκουσα, το κατάλαβα και το αποδέχτηκα», έγραψε.

Ο Κοστιάνοφ παραδέχθηκε ότι ήθελε όσο τίποτε άλλο να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στη Ρωσία που θα ξεπεράσει επίσημα το όριο των 600 κιλών σε αγωνιστική πλατφόρμα. Ωστόσο, αναγνωρίζει πλέον ότι ο στόχος αυτός δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

«Ναι, ήθελα απεγνωσμένα να γίνω ο πρώτος άνθρωπος στη Ρωσία που θα ξεπεράσει επίσημα το ιστορικό όριο των 600 κιλών σε αγωνιστική πλατφόρμα. Δεν τα κατάφερα. Και, αν δούμε την πραγματικότητα ψύχραιμα, δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ.

Υποθέτω ότι απλώς δεν ήταν γραφτό να γίνει», κατέληξε.