Συνολικά τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία και η σύζυγος του θύματος, συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές για τη δολοφονία του επιχειρηματία στο διαμέρισμά του

Σοκ έχει προκαλέσει στην περιοχή Ντενιζλί της Τουρκίας η δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία Φεντάι Καραγκιόζ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, με δεμένα χέρια και πόδια και εμφανή σημάδια άγριου ξυλοδαρμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε επιστρέψει νωρίτερα από επαγγελματικό ταξίδι και είχε βρει τη σύζυγό του μαζί με δύο άνδρες στο διαμέρισμά τους.

Όπως μεταδίδει το Α Haber, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση, με αρχικά AD και MK, διέμεναν στο ίδιο κτήριο με τον 49χρονο.

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🔴 Karagöz’ün eşi A.K.’nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı 📌 Öfkeli yakınları şüphelilerden birini linç etmek istedi, polis müdahale etti https://t.co/Rkxiah2nc1 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) November 25, 2026

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα έπειτα από τηλεφωνήματα γειτόνων, οι οποίοι ανέφεραν ότι ακούγονταν φασαρίες. Όταν εισήλθαν στο σπίτι και εντόπισαν νεκρό τον Καραγκιόζ, οι δύο άνδρες επιχείρησαν να κρυφτούν σε άλλο δωμάτιο, χωρίς τελικά να αποφύγουν τη σύλληψη.

Γύρισε νωρίτερα από επαγγελματικό ταξίδι

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν όταν ο Καραγκιόζ, οικοδόμος και ιδιοκτήτης επιχείρησης μαρμάρων, επέστρεψε στο σπίτι του νωρίτερα από το προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι του.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μόλις μπήκε στο διαμέρισμα αντίκρισε τη σύζυγό του μαζί με τους δύο άνδρες. Ακολούθησε καβγάς, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται.

Ο 49χρονος βρέθηκε νεκρός στο σαλόνι, μέσα σε λίμνη αίματος και δεμένος χειροπόδαρα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός του προήλθε από ξυλοδαρμό και στραγγαλισμό.

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Τρεις συλλήψεις – Συγγενείς του θύματος επιχείρησαν να λιντσάρουν ύποπτο

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τη σύζυγο του 49χρονου, καθώς και τους δύο άνδρες που φέρονται να βρίσκονταν στο σπίτι του.

Ένταση σημειώθηκε όταν συγγενείς του Καραγκιόζ αντίκρισαν έναν από τους συλληφθέντες και επιχείρησαν να του επιτεθούν, με σκοπό να τον λιντσάρουν. Οι αστυνομικοί παρενέβησαν άμεσα, αποτρέποντας την επίθεση και την περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου.

Εξετάζουν τις κάμερες ασφαλείας

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του συγκροτήματος κατοικιών, προκειμένου να προσδιορίσουν τις ώρες άφιξης και αποχώρησης των υπόπτων από το διαμέρισμα την ημέρα της δολοφονίας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος, το κίνητρο και τον βαθμό εμπλοκής καθενός από τους τρεις συλληφθέντες.