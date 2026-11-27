Ο σπουδαίος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 96 ετών, έχοντας μοιραστεί περισσότερες από πέντε δεκαετίες κοινής πορείας με τη σύζυγό του

Μια ξεχωριστή συνέντευξη, στην οποία είχε μιλήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζωή, την καριέρα, τον έρωτα, αλλά και τον θάνατο, είχε παραχωρήσει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς το 2021. Ο σπουδαίος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 96 ετών, είχε αναφερθεί στις σημαντικότερες στιγμές της μακράς καλλιτεχνικής του διαδρομής, στους ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή του και στη γυναίκα με την οποία μοιράστηκε περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Η συνέντευξη είχε δοθεί στο εξοχικό του στην Τήνο, ένα μέρος που είχε επιλέξει ως προσωπικό του καταφύγιο. «Διάλεξα την Τήνο για τους ανθρώπους της», είχε πει χαρακτηριστικά, εξηγώντας τι ήταν εκείνο που τον είχε συνδέσει με το νησί.

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Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της συζήτησης ήταν η αναφορά του στον θάνατο. Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε δηλώσει πως δεν τον φοβόταν, αντιμετωπίζοντας το θέμα με το γνώριμο χιούμορ του: «Δεν τον φοβάμαι τον θάνατο. Ξέρεις εγώ δεν πρόκειται να πεθάνω».

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και η απόφαση να γίνει ηθοποιός

Η αγάπη του για το θέατρο είχε γεννηθεί από πολύ μικρή ηλικία. Μεγαλώνοντας στα χρόνια της γερμανικής Κατοχής, ο μικρός Δημήτρης έβρισκε διέξοδο στη δημιουργία, στήνοντας παραστάσεις Καραγκιόζη για τα παιδιά και τους ανθρώπους της γειτονιάς του.

«Όταν ήμουν 10 χρόνων πήγα και πήρα φιγούρες του Καραγκιόζη και φώναξα τη γειτονιά να τους παίξω», είχε θυμηθεί, περιγράφοντας παράλληλα τις δυσκολίες και τη φτώχεια εκείνης της περιόδου.

Η απόφασή του να ακολουθήσει την υποκριτική ήρθε στην εφηβεία. Σε ηλικία μόλις 17 ετών ανακοίνωσε στον πατέρα του τι ήθελε να κάνει στη ζωή του. «Ήμουν 17 χρονών και πήγα στον πατέρα μου και του είπα “θα γίνω ηθοποιός”», είχε αποκαλύψει.

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Η επιλογή αυτή τον οδήγησε σε μια καλλιτεχνική διαδρομή επτά δεκαετιών, με σημαντικές συνεργασίες στο θέατρο και τον κινηματογράφο και συμμετοχές σε αγαπημένες ελληνικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Οι αναμνήσεις από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου

Στη συνέντευξή του, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε ανατρέξει και στη χρυσή εποχή του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, θυμούμενος συναδέλφους με τους οποίους είχε συνεργαστεί και πρωταγωνιστές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της υποκριτικής.

Ανάμεσά τους ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Τζένη Καρέζη. Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει στη Ρένα Βλαχοπούλου και στους αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς της, που, όπως θυμόταν, έδιναν ξεχωριστό χαρακτήρα στις συνεργασίες τους.

Κάνοντας τον απολογισμό της επαγγελματικής του πορείας, είχε μιλήσει και για την απόφασή του να απομακρυνθεί από την υποκριτική. Παρότι είχε αφήσει πίσω του μια μακρά διαδρομή, θα ήθελε να αποχαιρετήσει το θέατρο με έναν τελευταίο ρόλο, ακόμη και αν δεν ήταν πρωταγωνιστικός.

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«Θα ήθελα να χαιρετίσω το θέατρο, με έναν ρόλο, όχι πρώτο. Ήμουν δευτεραγωνιστής σε μικρούς ρόλους», είχε πει. Αναφερόμενος, μάλιστα, στους σπουδαίους ηθοποιούς με τους οποίους είχε συνεργαστεί, είχε σχολιάσει: «Γίνανε πρωταγωνιστές και ήταν να γίνουν πρωταγωνιστές».

Η γυναίκα της ζωής του και η μάχη με τον καρκίνο

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στη σύζυγό του, Ιωάννα, με την οποία είχε μοιραστεί περισσότερα από 50 χρόνια κοινής ζωής. Όπως είχε αποκαλύψει, ήταν μαζί για 52 χρόνια, ενώ παντρεύτηκαν το 2001, μετά τη δική του περιπέτεια με τον καρκίνο.

Ο ηθοποιός δεν απέκτησε βιολογικά παιδιά, ωστόσο είχε αναπτύξει μια στενή σχέση με τα δύο παιδιά της συζύγου του.

Μιλώντας για τη γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του για δεκαετίες, είχε εξομολογηθεί ότι η αγάπη του για εκείνη όχι μόνο δεν είχε μειωθεί με το πέρασμα του χρόνου, αλλά είχε γίνει ακόμη μεγαλύτερη.

«Είναι και οι τελευταίες μέρες της ζωής μας μαζί. Μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια και αυτό μας κάνει να είμαστε πιο δεμένοι», είχε πει, αναγνωρίζοντας πόσο πολύτιμος ήταν ο χρόνος που περνούσαν μαζί.

Και είχε κλείσει εκείνη την αναφορά με μια φράση που, μετά τον θάνατό του, αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα: «Τυχερός είναι αυτός που φεύγει πρώτος».