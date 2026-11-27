Το φαινόμενο καταγράφηκε από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, η οποία διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για μόνιμη υπέρβαση

Για πρώτη φορά, η ημερήσια μέση θερμοκρασία του πλανήτη ξεπέρασε τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα,για επτά συνεχόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που επιβεβαίωσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

Η καταγραφή δεν σημαίνει ότι ο πλανήτης μας ξεπέρασε μακροπρόθεσμα το όριο των 2°C της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι στόχοι της συμφωνίας αξιολογούνται σε βάθος χρόνου, όχι με βάση τις θερμοκρασίες μιας εβδομάδας. «Αυτό δεν είναι το ίδιο με το να ξεπεραστεί το μακροπρόθεσμο όριο των 2°C της Συμφωνίας του Παρισιού, αλλά αποτελεί μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για την κατεύθυνση προς την οποία οδεύει το κλίμα μας», δήλωσε η Σαμάνθα Μπέργκες, επικεφαλής στρατηγικής για το κλίμα στον Copernicus.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πριν από το φετινό σερί επταήμερο, το όριο των 2°C είχε ξεπεραστεί σε έξι μεμονωμένες ημέρες: τέσσερις τον Φεβρουάριο του 2024 και δύο τον Νοέμβριο του 2023. Τρεις ακόμη μεμονωμένες ημέρες του φετινού Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί πάνω από το όριο πριν από το σερί.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει

Η διεθνής κοινότητα επιδιώκει να περιορίσει την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ώστε να περιοριστούν οι σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Έκθεση του ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η προσωρινή υπέρβαση του στόχου αυτού θεωρείται πλέον αναπόφευκτη.

Οι υψηλές θερμοκρασίες συνδέονται τόσο με τη μακροχρόνια υπερθέρμανση από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσο και με το ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, αναμένεται να ενταθεί και να κορυφωθεί προς το τέλος του έτους.

«Το Ελ Νίνιο θα έρθει και θα φύγει. Το θεμελιώδες πρόβλημα της θέρμανσης που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όμως, δεν θα εξαφανιστεί, εκτός κι αν μειώσουμε αυτές τις εκπομπές», τόνισε η Μπέργκες.