Δοκιμάζονται για τα καλά τα νεύρα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου με τη συμπεριφορά δύο Πατριαρχών, του Αντιοχείας, Ιωάννη και του Ιεροσολύμων, Θεόφιλου. Και οι δύο είχαν προσκληθεί στην Πόλη για τη μεγάλη θρονική εορτή του Οικουμενικού Θρόνου, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ανήμερα την εορτή της μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.

Ενώ, παράλληλα, τους είχε ζητηθεί το Σαββατοκύριακο που θα προηγείτο (δηλαδή αύριο και μεθαύριο) να συσκεφθούν στο Φανάρι οι τέσσερις Πατριάρχες της «τετραρχίας», δηλαδή οι Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, για τις προκλήσεις της εκκοσμίκευσης και των συνθηκών διαβίωσης των χριστιανών της Ανατολής.

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Τυπική η ατζέντα, δηλαδή, καθώς ο ουσιαστικός στόχος της σύσκεψης ήταν ο προφανής, η επίδειξη μιας συμβολικής ενότητας ως απάντηση στις κορυφαίες προκλήσεις.

Δεν πηγαίνουν στο Φανάρι

Τα πράγματα, όμως, στην πράξη, δεν πήγαν καλά. Δυστυχώς, ο μεν Αντιοχείας αποφάσισε να μην πάει καθόλου στην Κωνσταντινούπολη, ο δε Ιεροσολύμων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, προτίθεται να παραστεί μόνο για τις συνομιλίες το Σαββατοκύριακο (χωρίς κι αυτό να είναι απολύτως βέβαιο) και να μη συλλειτουργήσει τη Δευτέρα, λόγω «βεβαρημένου προγράμματος».

Οι εντυπώσεις δεν είναι καλές, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν ότι η συμπεριφορά τους ήταν τελείως διαφορετική όταν τους κάλεσε ο Πατριάρχης Μόσχας πριν από μια εβδομάδα για τα γενέθλιά του. Εκεί, όχι μόνο πήγαν, όχι μόνο συλλειτούργησαν, αλλά ο Ιεροσολύμων βραβεύτηκε, επιπλέον, κι από τον πρόεδρο Πούτιν!

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Λέγεται, ότι η ενόχληση του Οικουμενικού Θρόνου από τη συμπεριφορά αυτή είναι μεγάλη και παραμένει αίνιγμα η αντίδρασή του. Να σημειωθεί, δε, για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της ενόχλησης στο Φανάρι, ότι τη Δευτέρα στη θρονική εορτή και το συλλείτουργο θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Κόκκινες γόβες» στο Περιστύλιο

Μια συμβολική κίνηση με σαφές μήνυμα κατά της έμφυλης βίας πραγματοποίησαν σήμερα γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας δώδεκα ζευγάρια κόκκινες γόβες στα σκαλιά του Περιστυλίου της Βουλής.

Πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, με τη συμμετοχή βουλευτριών και γυναικών στελεχών του κόμματος. Τα άδεια παπούτσια συμβολίζουν τις γυναίκες που έχασαν την ζωή τους από έμφυλη βία και δεν θα κάνουν ποτέ ξανά ούτε ένα βήμα. Η δράση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με τη Δούρου να επαναφέρει, παράλληλα, το αίτημα για τη νομική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία», τονίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στα θύματα, την ανάγκη εξασφάλισης ασφαλούς στέγης, δωρεάν νομικής βοήθειας και οικονομικής στήριξης για όσες βρίσκονται σε κίνδυνο.

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Με το βλέμμα στις εξαγωγές

Από την πλευρά του αγοραστή σε εκείνη του πωλητή επιχειρεί να περάσει η Ελλάδα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξαγωγή εγχώριων αμυντικών προϊόντων μέσω διακρατικών συμφωνιών. Τη χαρακτηριστική αλλαγή κατεύθυνσης περιέγραψε ο Νίκος Δένδιας, σε συνέχεια της έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης. «Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, ήμασταν πάντα στην πλευρά του αγοραστή.

Προβλέπουμε λοιπόν, τώρα που αρχίζουμε να έχουμε παραγωγή, να βρεθούμε και στην πλευρά του πωλητή», σημείωσε ο υπουργός, δίνοντας το στίγμα της επιδιωκόμενης στροφής. Η νέα ρύθμιση θεσμοθετεί τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών μέσω των οποίων το ελληνικό κράτος θα μπορεί να συνάπτει και να εκτελεί συμβάσεις εξαγωγής προϊόντων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με άλλα κράτη. Πρόκειται για μια παλιά και γνωστή πρακτική με την οποία κάνουν αλλά κράτη συμφωνίες πώλησης εξοπλιστικών ως «διαμεσολαβητές» των βιομηχανιών τους (π.χ. τέτοιες είναι οι συμφωνίες μας με τις ΗΠΑ) αλλά για την ελληνική αμυντική παραγωγή είναι μια νέα δυνατότητα, ενώ υπήρξε ιδιαίτερη προσοχή μαθαίνω ώστε το πλαίσιο να είναι εναρμονισμένο με την κοινοτική νομοθεσία που παλιότερα δημιουργούσε εμπόδια. Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει ενίσχυση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων στα εξοπλιστικά προγράμματα, με δυνατότητα ανάθεσης υπεργολαβιών σε εγχώριους φορείς, αλλά και περαιτέρω ενίσχυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

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Κοπιώδης στελέχωση στις Βρυξέλλες

Κοπιωδώς εργάζεται το υπουργείο Εξωτερικών για τη στελέχωση της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το β’ εξάμηνο του 2027. Μαθαίνω ότι αυτές τις ημέρες τριμελής επιτροπή διπλωματών που όρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης κάνει συνεντεύξεις με υποψηφίους για 52 θέσεις «εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών» που θα εργαστούν ως συμβασιούχοι για 19 μήνες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Κατά την εθνική μας παράδοση, βέβαια, ο χρόνος πιέζει και πλέον οι ανάγκες χαρακτηρίζονται ως «κατεπείγουσες», αν και η σειρά των κυλιόμενων προεδριών είναι γνωστή χρόνια πριν…