Το αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας στις 31 Δεκεμβρίου 2028 εξετάζεται από το υπουργείο, αφορά δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες σε 31 περιοχές

Ανάσα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων αποτελεί η διετής παράταση για τις διορθώσεις λαθών στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, που εξετάζεται να δοθεί από το αρμόδιο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο ανταποκρίνεται θετικά σε σχετικό αίτημα του προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Ανδρέα Κουτσόλαμπρου.

Οι δικηγόροι σε μία προσπάθεια να ενεργοποιήσουν αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο, μετά το αίτημα που οδήγησε στην τετράμηνη παράταση της ισχύος ευεργετικών διατάξεων για όσους κληρονόμησαν χρέη και δεν πρόλαβαν να ενταχθούν στο ευνοϊκό πλαίσιο, απέστειλαν επιστολή και στον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστο Δερμεντζόπουλο, με επίκεντρο αυτή τη φορά ζητήματα που άπτονται του κτηματολογίου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η ανταπόκριση του αρμόδιου υφυπουργού είναι θετική στο αίτημα του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου για διετή παράταση (έως 31.12.2028) της προθεσμίας αμφισβήτησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, δηλαδή διορθώσεως των κτηματολογικών εγγραφών, για τις περιπτώσεις εκείνες των οποίων η προθεσμία λήγει 31-12-2026.

Η αναγκαιότητα για να δοθεί παράταση του χρόνου αμφισβήτησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε 31 περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας και της Αρκαδίας, που είναι ακόμη υπό καθεστώς κτηματογράφησης και δεν είχε εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης.

Το αίτημα

Το αίτημα του δικηγορικού κόσμου για παράταση της προθεσμίας, αποσκοπεί, όπως επισημαίνεται, «στην προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των πολιτών, οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατόν να τηρήσουν τη μέχρι σήμερα ισχύουσα προθεσμία».

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Υπό αυτό το πρίσμα, με τη θεσμική του ιδιότητα ο πρόεδρος του ΔΣΑ απευθυνόμενος στον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περιγράφοντας το νομοθετικό πλαίσιο, αναφέρει στην επιστολή του ότι: «Οπως είναι γνωστό, ως προς την αποκλειστική προθεσμία αμφισβήτησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (άρθρο 6§2 Ν. 2664/1998), οι οποίες προσβάλλονται με αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, ισχύουν τα εξής:

1) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006, η προθεσμία του άρθρου 6§2α, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι την 30-11-2018, λήγει μετά την πάροδο ενός (1) έτους από τη δημοσίευση Πράξης του ΔΣ της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με την οποία διαπιστώθηκε η εφαρμογή του συστήματος του Κτηματολογίου, σε αντικατάσταση του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών στο σύνολο της επικράτειας της χώρας.

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Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί, εξ όσων γνωρίζουμε, τέτοια απόφαση, οπότε για τις περιοχές αυτές δεν τίθεται θέμα λήξεως της προθεσμίας διορθώσεως των κτηματολογικών εγγραφών εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος.

2) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4623/2019 εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχε εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του κτηματολογίου, η προθεσμία του άρθρου 6§2α λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται 8 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κτηματολογίου. Στην περίπτωση αυτή, υπάγονται 31 περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας και της Αρκαδίας, η καταληκτική προθεσμία των οποίων επέρχεται την 31-12-2026.

Για τους προαναφερόμενους λόγους ζητείται να εξεταστεί η παράταση της προθεσμίας για δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι την 31-12-2028, ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση ιδιοκτησιακά δικαιώματα πολιτών, οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν μπόρεσαν να τηρήσουν και να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες διαδικασίες εντός της ισχύουσας προθεσμίας».