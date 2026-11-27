Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Τουρκίας η επικύρωση του συμφώνου κοινής άμυνας – Ρήτρα συλλογικής αντίδρασης στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, συμπαραγωγή όπλων και έδρα στο Ριάντ προβλέπει το κείμενο

Σε μια κίνηση με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, δημοσιεύθηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στην Επίσημη Εφημερίδα της Τουρκικής Δημοκρατίας η προεδρική απόφαση επικύρωσης της «Συμφωνίας της Μέκκας για την Κοινή Άμυνα». Το σύμφωνο, το οποίο είχε υπογραφεί στη Μέκκα στις 7 Αυγούστου 2026 από τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν Μοχάμεντ Σεχμπάζ Σαρίφ και τον Διάδοχο και Πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, θεσμοθετεί μια στενή τριμερή στρατιωτική και αμυντική συμμαχία.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

Κεντρικός πυλώνας της συμφωνίας, που αποτελείται από 16 άρθρα, είναι η δέσμευση για συλλογική άμυνα. Σύμφωνα με το Άρθρο 2, οποιαδήποτε εξωτερική ένοπλη επίθεση ή στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον ενός εκ των τριών κρατών θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να παράσχουν άμεση βοήθεια, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο —συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων— επικαλούμενα το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας βάσει του Άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

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Αμυντική βιομηχανία και κοινές ασκήσεις

Πέρα από την αποτροπή, το σύμφωνο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στρατιωτική διαλειτουργικότητα και την τεχνολογική σύγκλιση. Προβλέπεται η διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, η ανταλλαγή προσωπικού και η παροχή επιμελητειακής υποστήριξης (όπλα, πυρομαχικά, καύσιμα και ανταλλακτικά) τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε περιόδους κρίσης ή πολέμου. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων, κοινά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των τριών χωρών.

Δομή διοίκησης και προοπτική διεύρυνσης

Για την υλοποίηση της συμφωνίας συγκροτείται «Στρατηγική Πολιτική και Αμυντική Επιτροπή», στην οποία θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, οι Υπουργοί Άμυνας και οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών κρατών, με τακτικές συναντήσεις δύο φορές τον χρόνο. Η μόνιμη Γραμματεία του οργάνου θα εδρεύει στη Σαουδική Αραβία, ενώ τη θέση του πρώτου Γενικού Γραμματέα —με τριετή εκ περιτροπής θητεία— θα αναλάβει αξιωματούχος από το Πακιστάν.

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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κείμενο αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για διεύρυνση της συμμαχίας, καθώς η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των τριών ιδρυτικών μελών, να εγκρίνει την ένταξη και άλλων κρατών στο μέλλον.

Η συμφωνία έχει αόριστη διάρκεια, με δικαίωμα αποχώρησης για κάθε μέρος μόνο μετά την παρέλευση δεκαετίας από την έναρξη ισχύος της. Στο κείμενο διευκρινίζεται, τέλος, ότι η νέα σύμπραξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από προγενέστερες διεθνείς συμφωνίες των μερών — μια πρόβλεψη που αφορά άμεσα τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.