Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής απορρίπτει τις αιτιάσεις για τις οικογενειακές συμβάσεις υποστηρίζοντας ότι αυτές υπήρχαν και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων

Αιχμηρή απάντηση για τις αναφορές στις συμβάσεις της εταιρείας της οικογένειάς του έδωσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, με δήλωσή του, στην οποία απορρίπτει τις αιτιάσεις και κάνει λόγο για ανυπόστατα ποσά και συκοφαντικά δημοσιεύματα.

Ο κ. Χριστοδουλάκης σχολίασε, ειδικότερα, την αναφορά της κυρίας Κουφονικολάκου ότι του έγινε «χάρη», υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται ένας επικοινωνιακός συμψηφισμός. Όπως σημειώνει, οι συμβάσεις της εταιρείας της οικογένειάς του αφορούσαν λόγους τεχνικής μοναδικότητας και πνευματικών δικαιωμάτων λογισμικού και υπήρχαν και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και επί κυβερνήσεων άλλων κομμάτων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Μη μου κάνετε χάρη, σηκώστε κουρνιαχτό, σίγουρα θα έχει και για εσάς απαντήσεις η ελληνική Δικαιοσύνη», τονίζει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για κάθε ζήτημα που θεωρεί ότι συνιστά μη πολιτική βρωμιά.

Ολόκληρη η δήλωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη:

«“Μου έκαναν χάρη” υπονόησε η κα Κουφονικολάκου και ψέλλισαν με μισόλογα κάποιοι άλλοι για να βολέψει τον επικοινωνιακό συμψηφισμό, που δεν σήκωσαν λέει “κουρνιαχτό” για τις δήθεν συμβάσεις της εταιρείας της οικογένειάς μου που δημοσιοποιήθηκαν (αναπαράγοντας ανυπόστατα ποσά και συκοφαντικά δημοσιεύματα), την ώρα που οι ίδιες συμβάσεις υπήρχαν για λόγους τεχνικής μοναδικότητας και πνευματικών δικαιωμάτων λογισμικού και επί κυβέρνησης Τσίπρα – και άλλων κομμάτων.

Μη μου κάνετε χάρη, σηκώστε κουρνιαχτό, σίγουρα θα έχει και για εσάς απαντήσεις η ελληνική Δικαιοσύνη.

Αυτός είναι για μένα ο μόνος δρόμος για οποιασδήποτε μορφής μη πολιτική βρωμιά, και χθες και σήμερα και όποτε χρειαστεί.

Και εκεί δεν έχει ούτε υποκειμενικές ερμηνείες, ούτε επικοινωνία, ούτε αντιπερισπασμούς».