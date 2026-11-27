Η κωμική σειρά του MEGA επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, μεταδίδοντας τις εξελίξεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 23:10 στο MEGA

Στον «Άλλο Κόσμο» τα μυστικά δύσκολα μένουν κρυφά! Το «Κάμπινγκ» επιστρέφει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου σε νέα ώρα, και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 23:10, στο MEGA.

Στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς, ο Σοφοκλής ανακαλύπτει πως η αστυνόμος έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση κάτω από τη μύτη του, ενώ η Στέλλα μαθαίνει για το ξέπλυμα και είναι αποφασισμένη να καλέσει την αστυνομία.

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Ο Ιορδάνης καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις εντολές της Αλέκας και στην απειλή της Στέλλας, την ώρα που η Ιωάννα αναθέτει στον Κοσμά μια τελευταία αποστολή.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»:

Επεισόδιο 26 (Δευτέρα 30/11)

Ο Σοφοκλής μαθαίνει ότι η αστυνόμος όχι μόνο μένει κρυφά στο κάμπινγκ, αλλά έχει και δύο βοηθούς που δρουν κάτω από τη μύτη του! Η Στέλλα ανακαλύπτει το ξέπλυμα και απειλεί τον Ιορδάνη πως, αν δεν φύγουν από το κάμπινγκ, θα καλέσει την αστυνομία. Και αυτή τη φορά το εννοεί! Την ίδια ώρα, οι μαφιόζοι πιέζουν…

Επεισόδιο 27 (Τρίτη 1/12)

Υπό την απειλή της Στέλλας ότι θα καλέσει την αστυνομία, ο Ιορδάνης ενημερώνει την Αλέκα πως θα φύγουν από το κάμπινγκ, παρά τις αντίθετες εντολές της. Η Ιωάννα, που μετά την αποκάλυψη πρέπει να αποχωρήσει, επιστρατεύει τον Κοσμά για μια τελευταία αποστολή. Και η Στέλλα, προκειμένου να σώσει τον γιο της από τη φυλακή, παίρνει μια απόφαση που φέρνει τα πάνω κάτω!

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Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE – Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA