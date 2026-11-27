Η εκπομπή παρουσιάζει νέες, συγκλονιστικές μαρτυρίες για την ασήμαντη αφορμή που οδήγησε στην εξοντωτική τιμωρία και τον θάνατο του νεαρού καταδρομέα Αλέξανδρου Κετίκογλου

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη συνεχίζει την έρευνά του για την πολύκροτη υπόθεση που ανέδειξε την περασμένη εβδομάδα, σοκάροντας την ελληνική κοινωνία.

Το «Τούνελ» στο άβατο των Ο.Υ.Κ. (Ομάδα Υποβρύχιων Καταστροφών), με αποκαλύψεις…

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Νέες, συγκλονιστικές μαρτυρίες για το ανηλεές καψόνι πίσω από τις κλειστές πύλες της επίλεκτης μονάδας.

Η αποκάλυψη για την ασήμαντη αφορμή και την επιβολή της εξοντωτικής τιμωρίας που επέφερε το θάνατο στον νεαρό καταδρομέα, Αλέξανδρο Κετίκογλου.

Στόματα που παρέμεναν κλειστά, τώρα ανοίγουν και σπάνε τον άγραφο νόμο της σιωπής.

Καταγγελίες για αντίποινα και ευθύνες…

Ποια ήταν η συμπεριφορά του κατηγορούμενου εκπαιδευτή στον άτυχο καταδρομέα τις ημέρες πριν το τραγικό γεγονός;

Οι μαρτυρίες πληθαίνουν. Τα ερωτήματα για το καψόνι θανάτου γίνονται αμείλικτα.