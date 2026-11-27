Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το 44% των εργαζομένων στην ευρωζώνη χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

Η τεχνητή νοημοσύνη περνά σταδιακά από το στάδιο του πειραματισμού στην καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να έχει μετατραπεί ακόμη σε καθολικό μοχλό αύξησης της παραγωγικότητας. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καταγράφει τις προσδοκίες των εργαζομένων για ταχύτερη και ποιοτικότερη εργασία, αλλά και τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην απασχόληση και τις τιμές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, την οποία εκπόνησαν οι Δημήτρης Γεοργαράκος, Geoff Kenny και Justus Meyer, τον Αύγουστο του 2026 το 44% των εργαζομένων στην ευρωζώνη δήλωσε ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Περίπου το 18% ανέφερε ότι τα χρησιμοποιεί καθημερινά στο πλαίσιο της εργασίας του.

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Η χρήση αναμένεται να διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια. Οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι σε μια πενταετία το 46% των εργαζομένων στον κλάδο τους θα χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 34% που προέβλεπαν στην αντίστοιχη εκτίμηση έναν χρόνο νωρίτερα.

Τι δείχνουν τα ευρήματα για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, τα στοιχεία αποτυπώνουν το ευρωπαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να προσαρμοστούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Η έρευνα δεν παραθέτει ξεχωριστές μετρήσεις για τη χώρα, επισημαίνει όμως ότι τα βασικά εμπόδια στην υιοθέτηση της τεχνολογίας είναι παρόμοια στις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης.

Στα σημαντικότερα περιλαμβάνονται οι ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Η αντιμετώπισή τους, μέσα από προγράμματα κατάρτισης, σαφείς κανόνες στους χώρους εργασίας και πρόσβαση σε εγκεκριμένα εργαλεία, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και στην ελληνική αγορά.

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Kαλύτερα αποτελέσματα

Μεταξύ των εργαζομένων που χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, το 56% δηλώνει ότι καταφέρνει να ολοκληρώνει μεγαλύτερο όγκο εργασιών, ενώ το 47% αναφέρει ότι παράγει ποιοτικότερο αποτέλεσμα.

Τα οφέλη, ωστόσο, δεν είναι δεδομένα. Η ανάγκη ελέγχου και διόρθωσης των απαντήσεων που παράγουν τα εργαλεία περιορίζει την εξοικονόμηση χρόνου, ενώ η αποτελεσματικότητά τους διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της εργασίας.

Οι φόβοι για την απασχόληση και την ακρίβεια

Οι προσδοκίες των καταναλωτών από την τεχνητή νοημοσύνη είναι σύνθετες. Περίπου οι μισοί εκτιμούν ότι η τεχνολογία θα τους εξοικονομεί χρόνο στις καθημερινές δραστηριότητες ή θα τους βοηθά να εντοπίζουν χαμηλότερες τιμές.

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι θεωρούν πιθανή την απώλεια θέσεων εργασίας παρά την αύξηση των εισοδημάτων ή τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι σημαντικό ποσοστό αναμένει πως η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών αγαθών και υπηρεσιών.

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Παράλληλα, ισχυρή παραμένει η υποστήριξη για τη θέσπιση ρυθμιστικών δικλίδων, τόσο μεταξύ των συχνών χρηστών όσο και μεταξύ όσων δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Η ΕΚΤ συνδέει την εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη με την ύπαρξη σαφών κανόνων για τη χρήση προσωπικών δεδομένων και τη λογοδοσία.

Οι προσδοκίες αυτές δεν περιορίζονται στον χώρο εργασίας, αλλά επηρεάζουν ήδη τις αποφάσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων σχετικά με την κατανάλωση, την αποταμίευση και τις επενδύσεις.

Το επενδυτικό χάσμα Ευρώπης και ΗΠΑ

Παρά τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων στην ευρωζώνη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 12% από το 2021 έως το τέλος του 2027. Στις ΗΠΑ, η αντίστοιχη αύξηση υπολογίζεται στο 40%, αναδεικνύοντας το επενδυτικό χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Για την Ευρώπη, το ζητούμενο είναι πλέον να διευρύνει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων. Παράλληλα, καλείται να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, ώστε η τεχνολογική πρόοδος να μεταφραστεί σε ουσιαστικά οφέλη για την οικονομία.