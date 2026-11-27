Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027 με διάρκεια 33 μηνών, ενώ συνολικά εξασφαλίζονται πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της παιδικής προστασίας

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας, με στόχο να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Αθηναίων.

Με χρηματοδότηση 800.000 ευρώ, η πρωτοβουλία προβλέπει δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές, θεραπευτικές, ψυχοκοινωνικές, αθλητικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση και την ουσιαστική στήριξη των οικογενειών.

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Το πρόγραμμα, με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων», θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027 και θα διαρκέσει 33 μήνες, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027». Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης είναι η ΔΑΕΜ Α.Ε., ενώ την επιστημονική εποπτεία αναλαμβάνει η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου.

Στόχος είναι τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που συχνά παραμένουν οικονομικά απρόσιτες για τις οικογένειές τους, χωρίς οι οικονομικές δυσκολίες να καθορίζουν τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και προσωπικές τους προοπτικές.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των γονιών τους. «Δεν μπορεί οι δυνατότητες ενός παιδιού να εξαρτώνται από το πορτοφόλι των γονιών του», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και βασικές ανάγκες, όπως η λογοθεραπεία και η ενισχυτική διδασκαλία, αποτελούν δυσβάσταχτα έξοδα για πολλές οικογένειες. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην παροχή δωρεάν υπηρεσιών και στη διευκόλυνση της συμμετοχής των παιδιών σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, με βασικό άξονα την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την κατοχύρωση ίσων ευκαιριών.

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Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας, Μαρία Στρατηγάκη, χαρακτήρισε την παιδική προστασία και την ενίσχυση της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Όπως τόνισε, η έγκαιρη παρέμβαση και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού, μπορούν να περιορίσουν άμεσα τις επιπτώσεις της φτώχειας.

Το σχέδιο δράσης αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες, με επίκεντρο τις ανάγκες κάθε παιδιού και την ενίσχυση της οικογένειας.

Πρώτος άξονας είναι η συγκρότηση ομάδας κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι θα απασχολούνται αποκλειστικά στο πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκειά του. Θα αναζητούν και θα εντοπίζουν εγκαίρως περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται υποστήριξη, θα παρέχουν ψυχοκοινωνική βοήθεια στις οικογένειες και θα σχεδιάζουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού.

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Δεύτερος άξονας είναι η χορήγηση voucher, μέσω των οποίων τα παιδιά θα αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες που οι οικογένειές τους αδυνατούν να καλύψουν οικονομικά. Στις παροχές περιλαμβάνονται η ενισχυτική διδασκαλία, η εκπαιδευτική αξιολόγηση, η λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία, οι ειδικές θεραπείες και η ψυχολογική υποστήριξη. Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή σε κοινωνικοεκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως η εγγραφή σε αθλητικούς συλλόγους και ωδεία.

Τρίτος άξονας είναι η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της προσαρμογής της υφιστάμενης πλατφόρμας «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ». Η λειτουργία της θα υποστηρίζεται από ένα τοπικό δίκτυο συνεργασίας, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Δήμος, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, η εκπαιδευτική κοινότητα, αθλητικά σωματεία και επιχειρήσεις. Επιδίωξη είναι ο καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε η κατάλληλη υπηρεσία να φτάνει γρήγορα στο παιδί που τη χρειάζεται.

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Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επιδιώκει να φέρει το πρόγραμμα αφορά τον τρόπο λειτουργίας της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου Αθηναίων.

Μέχρι σήμερα, οι παρεμβάσεις της ομάδας πραγματοποιούνταν κυρίως όταν μια δύσκολη κατάσταση είχε ήδη εκδηλωθεί, συχνά έπειτα από εισαγγελικές εντολές. Με το νέο σχέδιο, ο Δήμος επιδιώκει να ενισχύσει την προληπτική διάσταση της παιδικής προστασίας, αποκτώντας τη δυνατότητα να εντοπίζει νωρίτερα περιπτώσεις παιδιών που βιώνουν φτώχεια ή παραμέληση και να παρεμβαίνει πριν οι δυσκολίες εξελιχθούν σε σοβαρότερες κρίσεις.

Η έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών, η συστηματική παρακολούθηση και η εξατομικευμένη υποστήριξη φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα πιο αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ για την παιδική προστασία στην Αθήνα

Η νέα πρωτοβουλία συμπληρώνει το πρόγραμμα στήριξης νηπίων, παιδιών Ρομά και των οικογενειών τους, το οποίο χρηματοδοτείται επίσης από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027». Η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2026 στον Κολωνό και να καλύψει περισσότερα από 80 παιδιά.

Συνολικά, τα δύο προγράμματα εξασφαλίζουν περισσότερα από 1,3 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της παιδικής προστασίας στην Αθήνα, με ορίζοντα την επόμενη τριετία.