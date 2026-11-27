Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει πως η κυβέρνηση διατηρεί τον υφυπουργό στη θέση του χωρίς αρμοδιότητες αυτοδιοίκησης για να αποφύγει το κόστος των εσωτερικών διευθετήσεων

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση με τις απευθείας αναθέσεις των αδελφών του υφυπουργού της κυβέρνησης Βαγγέλη Λιάκου.

«Ο κ. Λιάκος δεν έχει νομιμοποίηση να παραμένει υφυπουργός. Οι βουλευτές της ΝΔ ζητούν την παραίτησή, το Μαξίμου του κόβει την αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης και τον κρατά στην κυβέρνηση για να αποφύγει το κόστος».

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Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την υπόθεση Λιάκου

Ο κ. Λιάκος δεν έχει πια νομιμοποίηση να παραμένει υφυπουργός.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας, προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος που ζητούν από τον κ. Λιακο να παραιτηθεί.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, χθες είπε το αμίμητο. Πως ο κ. Λιάκος που ορκίστηκε υφυπουργός για θέματα αυτοδιοίκησης, τελικά λόγω ασυμβίβαστων δεν θα πάρει αρμοδιότητες αυτοδιοίκησης.

Δηλαδή τον κρατάνε υφυπουργό χωρίς αρμοδιότητες απλά και μόνο στο πλαίσιο εσωτερικών διευθετήσεων και για να μην έχει κόστος η κυβέρνηση. Απίστευτα πράγματα που δεν ταιριάζουν σε ευρωπαϊκή χώρα. Σήψη και παρακμή. Η Ελλάδα αξίζει πολύ καλύτερα.