Στο πλατό του «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ο Στέφανος Κασσελάκης, πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο». Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη και στη Νέα Δημοκρατία.

«Μπορεί να παραμένει βουλευτής;»

«Αυτή η κοροϊδία έχει εξοργίσει τον ελληνικό λαό και έχει φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να τελειώνει. (…) Η ερώτηση για τον κ. Λαζαρίδη αυτήν την στιγμή είναι η εξής: μπορεί κάποιος ο οποίος έχει εξαπατήσει το ελληνικό Δημόσιο και τους πολίτες να παραμένει βουλευτής; Αυτό είναι το κριτήριο της σημερινής ηθικής και αριστείας του Κυριάκου Μητσοτάκη;».

«Πόσα μηνύματα έχω πάρει από νέα παιδιά και εντός Ελλάδας και εκτός, που λένε κάτσε εγώ έχω τόσα πτυχία και κοπιάζω κάθε μέρα για 800 ευρώ κι αυτός με το τίποτα μπόρεσε να είναι κρατικοδίαιτος παράνομα και να μας κουνάει και το δάχτυλο. Αυτή η αλαζονεία είναι απαράδεκτη, δείχνει μία κουλτούρα που πηγάζει από την κορυφή», τονίζει.

Αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη σημειώνει:

«Ο Έλληνας κι η Ελληνίδα έχει κάθε δικαίωμα να μην εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη όπως έχει καταντήσει. Αλλά δεν σημαίνει ότι τα τσουβαλιάζουμε όλα. Υπάρχουν πολλοί έντιμοι δικαστές».

«Η υπόθεση του Λαζαρίδη θα ολοκληρωθεί όταν κινηθεί η Δικαιοσύνη, πληρώσει τα χρωστούμενα και παραιτηθεί από βουλευτής. Δεν μπορεί να παραμένει κάποιος βουλευτής που έχει εξαπατήσει τον ελληνικό λαό», συμπληρώνει.

Όπως λέει ο ίδιος: «Η συμμορία είναι συμμορία όταν φεύγει με αλλαγή στην ηγεσία της. Όταν κάτι παραμένει, όσο αλλάζουν οι διοικήσεις, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή οι υπουργοί, λέγεται εγκληματική οργάνωση. Βάσει νόμου αυτό. (…) Πρέπει να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, να καταργηθεί το άρθρο 86. Μόνο εμείς οι ‘Δημοκράτες’ λέμε για κατάργηση».

«Καλώ τον Μητσοτάκη να αποπέμψει τον Κυρανάκη»

Σχετικά με την καταγγελία που έκανε ο ίδιος κατηγορώντας τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, για σεξιστική συμπεριφορά προς τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια Μίνα Καραμήτρου, τόνισε:

«Καλώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποπέμψει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Είναι ζήτημα ηθικής, σεβασμού στη δημοσιογραφία αλλά πάνω από όλα ζήτημα σεβασμού στις γυναίκες. (…) Δεν μπορείς να πεις ότι σέβεσαι τις γυναίκες και μετά να έχεις υπουργό να επιτίθεται σε γυναίκα δημοσιογράφο για τους μορφασμούς της και να της λέει ‘άιντε’. Η απάντησή μου σε αυτό είναι ‘άιντε φύγε από την κυβέρνηση’. Αυτό λέω, φτάνει πια. Φτάνει πια με τους νταήδες και τους τζάμπα μάγκες. Βαρεθήκαμε».

«Έχουμε μία κυβέρνηση η οποία καταχράζεται χρήματα του ελληνικού λαού, η οποία έχει κάνει το ακαταδίωκτο στους τραπεζίτες και την ατιμωρησία σε όλα της τα στελέχη. Έναν πρωθυπουργό ο οποίος ήταν δειλός για τον κύριο Λαζαρίδη. Έκανε ολόκληρη προπαγάνδα για την κυβέρνηση της αριστείας και τώρα δεν έχει να πει τίποτα. Τι ακριβώς πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση;», λέει ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Ο στόχος είναι να αλλάξουμε τη χώρα, να μπορεί ο Έλληνας να είναι ευτυχισμένος. Δεν φτάνει να φύγει ο Μητσοτάκης να έρθει κάποιος χειρότερος», καταλήγει.