Οι επιβάτες που συνηθίζουν να «ξεφεύγουν» χωρίς εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καλό είναι να προσέξουν. Το υπουργείο Μεταφορών ανεβάζει το πρόστιμο στα 100 ευρώ και ενισχύει παράλληλα την προστασία των ελεγκτών. Η προειδοποίηση είναι σαφής, σεβασμός στους κανόνες ή… βαριά ποινή για όσους τους αγνοούν. Το νέο νομοσχέδιο, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, αλλάζει τον χάρτη της εισιτηριοδιαφυγής και φέρνει αυστηρές συνέπειες για τους παραβάτες.

Άρα, προβλέπεται αύξηση στα 100 ευρώ για όσους επιβαίνοντες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν κόβουν εισιτήριο, από 72 ευρώ που ήταν σήμερα για βασικό εισιτήριο και στα 50 ευρώ από 30 ευρώ που ίσχυε για μειωμένο.

Συγκεκριμένα, για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης:

Το πρόστιμο αναμένεται να φτάσει τα 100 ευρώ για τους υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο.

Προβλέπεται μείωση 50% αν ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

Ο παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλει αμέσως το πρόστιμο, να επιδείξει στον ελεγκτή κομίστρου τα στοιχεία ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης, ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή αστυνομικού, ο οποίος υποχρεούται να συνδράμει στην καταγραφή των στοιχείων.

Αρμόδιοι για τους ελέγχους είναι οι εντεταλμένοι ελεγκτές κομίστρου των συγκοινωνιακών φορέων ή εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι τρίτων φορέων. Υπεύθυνος φορέας για την Αθήνα παραμένει ο ΟΑΣΑ και για τη Θεσσαλονίκη ο ΟΣΕΘ. Τα πρόστιμα που δεν θα εξοφλούνται εγκαίρως θα βεβαιώνονται στη Φορολογική Διοίκηση και θα εισπράττονται μέσω του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου διαρκεί έως την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 21:00.

Έως 40.000 ευρώ πρόστιμο για φθορές σε ΜΜΜ και σιδηρόδρομο

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται να αυστηροποιηθούν οι ποινές για εγκλήματα κατά ελεγκτών κομίστρου και για φθορές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι παραβάτες θα επιλέγουν μεταξύ χρηματικής κύρωσης ή κοινωφελούς εργασίας υπέρ του φορέα που υπέστη τη ζημιά.

Συγκεκριμένα, αν η φθορά αφορά πράγμα που εξυπηρετεί τη λειτουργία δημόσιων μεταφορικών φορέων:

Προβλέπεται να επιβάλλεται χρηματική ποινή από 10.000 έως 40.000 ευρώ ή

Παροχή κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, προς όφελος του παθόντος φορέα.

Με το νομοσχέδιο, το υπουργείο στοχεύει στην ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιβατών και της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού στα ΜΜΜ.