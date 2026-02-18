Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για εγκατάσταση καμερών σε μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα αλλά και τοποθέτηση καμερών σε έξι δρόμους της πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία φορητών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών) σε λεωφορεία της ΟΣΥ για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες στα οχήματα που θα φέρουν κάμερες. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε δέκα λεωφορεία της ΟΣΥ.

Σημειώνεται ότι, εγκρίθηκαν η εγκατάσταση και η παραγωγική λειτουργία σταθερών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών) σε οδικές αρτηρίες για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα, καθώς και η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, με μέριμνα και ευθύνη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα εξής σημεία:

Στην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της Σκρα (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατειρών (Average Speed Section Control – καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control , καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

Επί Μεσογείων – Χαλανδρίου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

Επί Βουλιαγμένης – Τήνου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη (καταγραφεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

Τι ισχύει μέχρι στιγμής με τις κάμερες στους δρόμους

Μέχρι στιγμής, κανονικά δουλεύουν μόνον οι κάμερες της Τροχαίας (σταθερές και κινητές), οι 17 κάμερες της Αττικής Οδού (πάλι η Τροχαία τις διαχειρίζεται) και οι 12 κάμερες του ΟΑΣΑ, για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων.

Όλες οι άλλες κάμερες με ΑΙ (8 κάμερες σε 6 σημεία της Αττικής), που ανήκουν στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκονται σε πιλοτική λειτουργία και δεν στέλνουν κλήσεις.

Δηλαδή, καταγράφουν τις παραβάσεις (κατά χιλιάδες) αλλά δεν είναι συνδεδεμένες με κανένα σύστημα.

Άλλωστε, και οι ίδιες οι κάμερες (οι 8 ΑΙ του ΥΨΔ) αξιολογούνται και με βάση την αξιολόγηση θα βγει ο διαγωνισμός για την προμήθεια συνολικά 2000 “έξυπνων” καμερών.

Τώρα, οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται στο στάδιο της τοποθέτησής τους και δεν στέλνουν ακόμα κλήσεις.

Οι οκτώ «έξυπνες» κάμερες που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής καταγράφουν παραβάσεις, όπως χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χωρίς όμως να επιβάλλουν πρόστιμα.

Πηγές της ΕΛΑΣ διευκρινίζουν ότι καμία υπηρεσία της αστυνομίας δεν έχει λάβει προς διεκπεραίωση παράβαση από τις ψηφιακές κάμερες και ότι η αστυνομία δεν εμπλέκεται προς το παρόν στη διαδικασία.

Οι κάμερες βρίσκονται σε πιλοτική λειτουργία και με την ολοκλήρωση του ενιαίου ψηφιακού backend η διαδικασία αναμένεται να αυτοματοποιηθεί πλήρως.

Οι 388 κάμερες στην Αττική – Όλα τα σημεία

Το μεγάλο έργο της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει την εγκατάσταση 388 καμερών σε 100 κομβικά σημεία, με 24ωρη επιτήρηση, καταγραφή 5 φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό.

Για την προστασία προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος του οχήματος, ενώ το υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω VPN αποκλειστικά στην ΕΛ.ΑΣ.

Κέντρο της Αθήνας

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου: 6 κάμερες

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας: 8 κάμερες

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας: 4 κάμερες

Πανεπιστημίου – Αμερικής: 3 κάμερες

Πανεπιστημίου – Πατησίων: 5 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου (Hilton): 8 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας: 8 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου: 7 κάμερες

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων: 8 κάμερες

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου: 8 κάμερες

Βόρεια Προάστια

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (Κηφισιά): 6 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού: 6 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου: 4 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας: 4 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης: 2 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου: 4 κάμερες

Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου: 3 κάμερες

Νότια Προάστια

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως (+2 κάμερες)

Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης: 4 κάμερες

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου: 8 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου: 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου: 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου: 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος: 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή: 2 κάμερες

Δυτικά Προάστια

Κηφισού – Δυρραχίου: 6 κάμερες

Κηφισού – Λένορμαν: 6 κάμερες

Κηφισού – Ιερά Οδός: 6 κάμερες

Θηβών – Λ. Αθηνών: 4 κάμερες

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου: 6 κάμερες

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους: 6 κάμερες

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος: 6 κάμερες

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα: 4 κάμερες

Πειραιάς

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη: 5 κάμερες

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας: 10 κάμερες

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας: 5 κάμερες

Πειραιώς – Λ. Κηφισού: 5 κάμερες

Πειραιώς – Χαμοστέρνας: 6 κάμερες

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω: 4 κάμερες

Κάμερες θα εγκατασταθούν επίσης σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι, Αχαρνές, Πετρούπολη και δεκάδες άλλες περιοχές, δημιουργώντας ένα δίκτυο που καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο.