Η αυριανή επιστροφή στα θρανία (Δευτέρα 20 Απριλίου 2026) σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής ευθείας για το σχολικό έτος.

Σε μόλις 11 ημέρες ακολουθεί η επόμενη αργία, η Πρωτομαγιά, την Παρασκευή 1η Μαΐου, ενώ λίγο αργότερα έρχεται και το δεύτερο τριήμερο, του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη γνωστοποιήσει το πρόγραμμα για τη λήξη των μαθημάτων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα γυμνάσια και τα λύκεια. Οι ημερομηνίες καθορίστηκαν ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.

Λήξη μαθημάτων και εξετάσεις στα γυμνάσια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα γυμνάσια η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Τετάρτη 27 Μαΐου. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις εκτείνεται από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Λύκεια και προαγωγικές εξετάσεις

Για τα λύκεια, η λήξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών και μαθητριών της Α’ και Β’ Λυκείου θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Η τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις δύο πρώτες τάξεις του λυκείου έχει οριστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Απολυτήριες εξετάσεις Γ’ Λυκείου

Οι απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ τάξης του Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.