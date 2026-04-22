Με ορίζοντα την προαναγγελθείσα πρωτοβουλία της Ελλάδας για την επίσπευση των διαδικασιών που αφορούν τη διεύρυνση της ΕΕ μέσω της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων, η ελληνική διπλωματία πατά σήμερα το «κουμπί» προς τον εν λόγω στόχο από τους Δελφούς, όπου είναι προγραμματισμένο να βρεθούν, με αφορμή τη συμμετοχή τους στο Delphi Economic Forum, τόσο ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας όσο και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κόσοβο και Βόρεια Μακεδονία.

Με την ολοκλήρωση του πρωινού τετ α τετ Μητσοτάκη – Ράμα στο Μέγαρο Μαξίμου, που εκ των πραγμάτων σηματοδοτεί την επαναπροσέγγιση Ελλάδας και Αλβανίας στο υψηλότερο επίπεδο έπειτα από μια περίοδο «ψυχρών» διμερών σχέσεων, η σκυτάλη θα δοθεί στους Δελφούς όπου ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει μια πρώτη συνάντηση, στο περιθώριο του φόρουμ, με τον νεο αλβανό ομόλογό του, Φερίτ Χότζα. Οι δύο υπουργοί, σύμφωνα με την ατζέντα του φόρουμ, πρόκειται να συμμετέχουν το μεσημέρι σε πάνελ που αφορά τη διεύρυνση της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια μαζί με εκπροσώπους των έξι κρατών.

Συγκεκριμένα, με τον υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Σερβίας Νεμάντζα Στάροβιτς, με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ντιμιτρόβσκι, με τον αναπληρωτή υπουργό ΕΕ και Εξωτερικών του Μαυροβουνίου Ιβάν Ιβανίσεβιτς, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών και Διασποράς του Κοσόβου Γκλαούκ Κόνιουφτσα και με τον πρέσβη της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Ελλάδα, Ντράγκαν Βούκοβιτς.

Η «Διακήρυξη των Δελφών»

Στο επίκεντρο, ωστόσο, του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θα βρεθεί αύριο η υπουργική συνάντηση που θα διεξαχθεί στο περιθώριο των εργασιών στους Δελφούς μεταξύ του Γιώργου Γεραπετρίτη και των ομολόγων και εκπροσώπων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επισφραγιστεί με την κοινή υπογραφή ενός κειμένου για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που θα ονομάζεται «Διακήρυξη των Δελφών».

Μέσα από αυτόν τον συμβολισμό και στον απόηχο της προσέγγισης των Δυτικών Βαλκανίων που επιχείρησε εκ νέου η Τουρκία προ ημερών στην Αττάλεια, η Ελλάδα σχεδιάζει να εκπέμψει ξεκάθαρο μήνυμα δέσμευσης σχετικά με την πρωτοβουλία που προτίθεται να αναλάβει τον επόμενο μήνα, υπηρετώντας αταλάντευτα τη στρατηγική επιλογή της ΕΕ να επισπεύσει την ένταξη των έξι κρατών των Δυτικών Βαλκανίων που πλέον πάσχουν από «ενταξιακή κόπωση».

Με το βλέμμα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν η χώρα μας θα έχει την ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ, περίοδο για την οποία η στόχευση της ελληνικής διπλωματίας επιτάσσει την ένταξη του πρώτου (και πιο έτοιμου) από τα έξι κράτη στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τους Δελφούς θέτει κατ’ ουσίαν σήμερα σε εφαρμογή το σχέδιο της Αθήνας, το οποίο θα λάβει σάρκα και οστά τις επόμενες βδομάδες με την περιοδεία του ιδίου στις πρωτεύουσες των έξι χωρών. Στην ανάγκη ευθυγράμμισης των Δυτικών Βαλκανίων με τις αξίες της ΕΕ, με φόντο τη γεωπολιτική αναγκαιότητα, αναφέρθηκε χθες και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας πως θα πρέπει να πετύχει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ώστε η ευρωπαϊκή ήπειρος «να μην πέσει υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή».