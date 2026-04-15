Τη στήριξη των χωρών που γειτνιάζουν με το Σουδάν και φιλοξενούν πρόσφυγες από την αφρικανική χώρα η οποία πλήττεται από τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο ζήτησε, μεταξύ άλλων, από το Βερολίνο όπου βρέθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης προκειμένου να συμμετάσχει στην Τρίτη Διεθνή Διάσκεψη για το Σουδάν.

«Επιβεβαιώνουμε εκ νέου την πάγια προσήλωσή μας στην ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν και καλούμε όλα τα μέρη να τηρούν πλήρως το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Είναι απολύτως αναγκαίο να αναπτυχθεί μια συνεκτική προσέγγιση αναφορικά με τη μετανάστευση και τον εκτοπισμό στο Κέρας της Αφρικής που επηρεάζουν τις μεταναστευτικές ροές στις οδούς τόσο της Κεντρικής όσο και της Ανατολικής Μεσογείου», ανέφερε κατά την ολιγόλεπτη παρέμβασή του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Λίγο πριν το τέλος της διάσκεψης, την οποία συνδιοργάνωναν η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Αφρικανική Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας ανακοίνωσε εμφανώς ικανοποιημένος πως ο οικονομικός στόχος της διάσκεψης υπερκαλύφθηκε, κάνοντας λόγο για μια «μεγάλη επιτυχία για τους ανθρώπους του Σουδάν», στους οποίους, όπως τόνισε, πρέπει να φτάσει προκειμένου να υπάρξει μια χαραμάδα ελπίδας στον ορίζοντα.

Μέσα από τις συνεισφορές των συμμετεχόντων στη διάσκεψη κατέστη εντέλει εφικτό να συγκεντρωθεί το ποσό του 1,5 δις για το Σουδάν, όταν ο αρχικός στόχος που είχαν θέσει οι συνδιοργανωτές ήταν το 1 δις.

Από την πλευρά της, η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, έχοντας ήδη συμβάλλει στην κρίσιμη ανθρωπιστική χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ και του ΟΗΕ προς το Σουδάν, ανακοίνωσε, με την ευκαιρία της διάσκεψης στο Βερολίνο, τη δέσμευσή της για πρόσθετη χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Στην παρέμβασή του, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας πρότεινε την άμεση αποχώρηση όλων των εξωτερικών δρώντων από το Σουδάν, τη δημιουργία διαδρόμων ασφαλούς διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, την οργανωμένη επιστροφή των εκτοπισμένων σε ασφαλείς ζώνες και την παροχή προγραμματισμένης και προβλέψιμης χρηματοδότησης προς νόμιμους τοπικούς φορείς στο Σουδάν, ιδίως μέσω των Emergency Response Rooms (ERRs).

Επίθεση εναντίον κρίσιμων υποδομών συνιστά έγκλημα πολέμου

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης κρίσιμων μη στρατιωτικών υποδομών στους τομείς της ύδρευσης, της ενέργειας, της υγείας και της επισιτιστικής ασφάλειας, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον τους συνιστά έγκλημα πολέμου.

Παράλληλα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε την ανάγκη της στήριξης των γειτονικών χωρών που φιλοξενούν πρόσφυγες από το Σουδάν, προκειμένου να αποτραπεί η περιφερειακή διάχυση της κρίσης.

«Είναι σαφές ότι το Σουδάν χρειάζεται μια πολιτική διακυβέρνηση. Αποτελεί ευθύνη μας, καθώς και της διεθνούς κοινότητας, να διαμορφώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον προς αυτόν τον σκοπό», σημείωσε ο ίδιος.

«Η κατάσταση στο Σουδάν συνιστά προσβολή για τη διεθνή κοινότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οφείλουμε να ακούσουμε τις φωνές των γυναικών και των παιδιών του Σουδάν, συμβάλλοντας παράλληλα στην ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα. Επιπλέον, με την ευκαιρία της σημερινής Διάσκεψης, ανακοινώνουμε τη δέσμευσή μας για πρόσθετη χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Πέραν του Γιόχαν Βάντεφουλ που ήταν ο οικοδεσπότης της διοργάνωσης, η οποία φιλοξενήθηκε στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, το παρών στην υπουργική διεθνή διάσκεψη για το Σουδάν έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Κατάρ ενώ τις ΗΠΑ εκπροσώπησε ο Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, Μασάντ Μπούλος, με τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της διάσκεψης να κρίνονται κρίσιμες λόγω και της ευρύτερης γεωπολιτικής αστάθειας.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης Διεθνούς Διάσκεψης στο Βερολίνο για το Σουδάν, βιντεοσκοπημένο μήνυμα απηύθυνε στους συμμετέχοντες και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Νωρίτερα, στην παρέμβασή του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας είχε χαιρετίσει την παρουσία εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών του Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων τοπικών ΜΚΟ, των οποίων η συμμετοχή – όπως ο ίδιος τόνισε – είναι απολύτως αναγκαία για την επίλυση της σύγκρουσης.