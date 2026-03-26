Ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής των συντάξεων για τον μήνα Απρίλιο 2026, με τους πρώτους δικαιούχους να βλέπουν ήδη τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις, ανάλογα με τον φορέα προέλευσης των συνταξιούχων (Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί).

Αναλυτικά το πρόγραμμα πληρωμών για σήμερα και αύριο:

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Χρήσιμη Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και είναι διαθέσιμα μέσω ATM από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής. Συνεπώς, οι δικαιούχοι της Παρασκευής θα μπορούν να δουν τα χρήματά τους από σήμερα το απόγευμα.