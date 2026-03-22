Συνολικά 2,47 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4.302.450 δικαιούχους από τις 23 έως τις 27 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 26 και 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 2.417.419.875,73 ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων. Επιπλέον, από τις 23 έως τις 27 Μαρτίου θα δοθούν 17 εκατ. ευρώ σε 850 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ προβλέπονται καταβολές 22 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 1 εκατ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Παράλληλα, θα καταβληθούν 17 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και 60.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.