Η καταβολή των συντάξεων Απριλίου θα ξεκινήσει από τις 24 Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, καθώς η 25η Μαρτίου είναι επίσημη αργία.

Όπως προβλέπει η απόφαση του Οργανισμού, η διαδικασία πληρωμής θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και των Λοιπών Εντασσόμενων, όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, η διαδικασία πληρωμής θα ξεκινήσει από το απόγευμα της 24ης Μαρτίου, μετά τις 17:00, ώστε οι συνταξιούχοι να λάβουν εγκαίρως τα ποσά τους πριν την αργία της Εθνικής Επετείου.