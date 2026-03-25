Η ώρα της καταβολής των συντάξεων Απριλίου έφθασε για τους δικαιούχους, καθώς λόγω της εθνικής επετείου και του σαββατοκύριακου που ακολουθεί, θα πληρωθούν συντομότερα απ’ ό,τι συνήθως.

Όπως έγινε γνωστό, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, ακολουθώντας το μοντέλο που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια με τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, ώστε να εξυπηρετηθούν ομαλά όλοι οι συνταξιούχοι.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως Ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, δηλαδή για συνταξιούχους Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς από 1/1/2017 και έπειτα. Επιπλέον, θα καταβληθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα ακολουθήσει η πληρωμή των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και των λοιπών εντασσόμενων ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.