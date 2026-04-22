Η κουβέντα και οι φήμες γύρω από το ιδιοκτησιακό του Αρη μπορεί να έχει… φουντώσει τα τελευταία 24ωρα, αλλά μέχρι να γίνει κάτι -εάν γίνει- η ομάδα καλείται να πορευτεί με την υπάρχουσα κατάσταση.

Η τωρινή διοίκηση το γνωρίζει αρκετά καλά, για αυτό άλλωστε όλο αυτό το διάστημα… τρέχει ένα προσχέδιο για τις μεταγραφές της νέας σεζόν.Κάτι που φαίνεται και από τις επαφές που έχουν ήδη ξεκινήσει με ποδοσφαιριστές.

Κάποιες από αυτές είναι σε αρχικό, διερευνητικό στάδιο, ενώ άλλες έχουν προχωρήσει περισσότερο. Μέσα από αυτές διαφαίνεται και μια προσπάθεια αλλαγής στη μεταγραφική στρατηγική της διοίκησης, με έμφαση σε επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα και λογικό κόστος για τα ανοιχτά μέτωπα της νέας σεζόν.

Ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά τη θέση του αριστερού μπακ, που βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες, καθώς ολοκληρώνονται τα συμβόλαια τόσο του Μεντίλ όσο και του Φρίντεκ.

Για τον Τσέχο, η αποχώρησή του θεωρείται δεδομένη, ενώ στην περίπτωση του Μαροκινού εξετάζεται το ενδεχόμενο παραμονής, κάτι που εξηγεί και την αρχική επαφή που έγινε με την πλευρά του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Άρης αναμένεται να κινηθεί για τουλάχιστον έναν αριστερό μπακ και ιδανικά. Πρός τί όμως όλη αυτή η κουβέντα; Επειδή πρόσφατα δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνέδεσαν την ομάδα με τον Νικολάι Μίνκοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξί μπακ. Ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν. Άλλωστε, η ομάδα διαθέτει ήδη δύο παίκτες στη δεξιά πλευρά της άμυνας -Φαντιγκά και Τεχέρο- και η προτεραιότητα παραμένει το αριστερό άκρο.

Το βέβαιο είναι πως ο Άρης αναζητά βασικό αριστερό μπακ, ενώ το αν θα υπάρξει και δεύτερη κίνηση για τη συγκεκριμένη θέση θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τον Χάμζα Μεντίλ.