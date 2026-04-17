Στις 26 Απριλίου συμπληρώνονται 40 χρόνια από την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, το πιο σοβαρό πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία. Το 1986, στην τότε σοβιετικά ελεγχόμενη Ουκρανία, ο αντιδραστήρας Νο. 4 του πυρηνικού σταθμού εξερράγη κατά τη διάρκεια δοκιμής ασφαλείας που εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Οι μηχανικοί επιχειρούσαν να ελέγξουν τι θα συνέβαινε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, χωρίς να γνωρίζουν ότι ο αντιδραστήρας ήταν ήδη εξαιρετικά ασταθής. Η μείωση της ισχύος επιβράδυνε τις τουρμπίνες που διοχέτευαν νερό στον αντιδραστήρα, όμως η μειωμένη ψύξη προκάλεσε μετατροπή του νερού σε ατμό και ανάπτυξη τεράστιας πίεσης. Ακολούθησε η μεγαλύτερη ανεξέλεγκτη απελευθέρωση ραδιενέργειας που έχει καταγραφεί ποτέ, επηρεάζοντας περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους και μολύνοντας σχεδόν 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης.

Περίπου 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους άμεσα ή μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ 350.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πάνω από 5.000 παιδιά και έφηβοι διαγνώστηκαν με καρκίνο του θυρεοειδούς. Η ραδιενέργεια εξαπλώθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, φτάνοντας ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι έρευνες απέδωσαν την έκρηξη σε ελαττωματικό σχεδιασμό και ανεπαρκή εκπαίδευση προσωπικού, ενώ η ισχύς της ήταν τέτοια που εκτίναξε το χαλύβδινο καπάκι του αντιδραστήρα, βάρους 1.000 τόνων.

Το 2019, η καταστροφή δραματοποιήθηκε στη μίνι σειρά «Chernobyl» των HBO και Sky, η οποία κατέγραψε τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη και τις τιτάνιες προσπάθειες αποκατάστασης. Δέκα πρόσωπα συνδέθηκαν καθοριστικά με την τραγωδία και τις συνέπειές της.

Τα πρόσωπα-κλειδιά της καταστροφής

Ανατόλι Ντιάτλοφ – Αναπληρωτής αρχιμηχανικός

Ως αναπληρωτής αρχιμηχανικός του σταθμού τη νύχτα της έκρηξης, ο Ντιάτλοφ είχε καθοριστικό ρόλο. Επέβλεψε τη δοκιμή στον αντιδραστήρα Νο. 4, η οποία κατέληξε στην έκρηξη που εκτόξευσε τόνους ραδιενεργών υλικών. Πριν τη δοκιμή, διέταξε μείωση ισχύος στα 200 MW αντί των 700 MW, οδηγώντας τον αντιδραστήρα σε αστάθεια. Μετά το ατύχημα, του αποδόθηκε το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης.

Σύμφωνα με τη Washington Post, «ανυπόμονος να ολοκληρώσει ένα επιστημονικό πείραμα που είχε διαταχθεί από τη Μόσχα, πίεσε τους υφισταμένους του να αναλάβουν περιττούς κινδύνους». Καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια καταναγκαστικών έργων, αποφυλακίστηκε το 1990 και μέχρι τον θάνατό του το 1995 παρέμεινε αμετανόητος.

Βίκτορ Μπριουχάνοφ – Διευθυντής του σταθμού

Ο Μπριουχάνοφ καταδικάστηκε επίσης σε δέκα χρόνια φυλάκισης, αλλά αποφυλακίστηκε έπειτα από πέντε λόγω προβλημάτων υγείας. Αργότερα εργάστηκε στο υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου της Ουκρανίας. Πέθανε το 2021 σε ηλικία 85 ετών. Είχε παραδεχθεί επαγγελματική ευθύνη, όχι όμως ποινική, αποδίδοντας την έκρηξη σε τεχνικά σφάλματα που είχαν σχεδιαστεί στη Μόσχα. Καθυστέρησε να ενημερώσει τις Αρχές για το μέγεθος της καταστροφής, κάτι που συνέβαλε στην έκταση της κρίσης.

Λεονίντ Τοπτουνόφ – Ανώτερος χειριστής αντιδραστήρα

Ο νεαρός μηχανικός ήταν σε βάρδια τη νύχτα της έκρηξης και υπέστη θανατηφόρα δόση ακτινοβολίας. Πέθανε στις 14 Μαΐου 1986, σε ηλικία 25 ετών. Το 2008 τιμήθηκε μετά θάνατον με το Τάγμα Ανδρείας τρίτου βαθμού από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιούσενκο. Ο συνάδελφός του Ολεξίι Μπρέους περιέγραψε πως το δέρμα του είχε αλλάξει χρώμα από την έντονη έκθεση στην ακτινοβολία.

Γιούρι Α. Λάουσκιν – Ανώτερος μηχανικός και επιθεωρητής

Καταδικάστηκε σε δύο χρόνια καταναγκαστικών έργων για αμέλεια, αν και δήλωσε αθώος. Σύμφωνα με το περιοδικό Russian Life, πέθανε στη φυλακή. Είχε προειδοποιήσει από το 1983 για σοβαρά προβλήματα στον αντιδραστήρα, χαρακτηρίζοντάς τον επικίνδυνο.

Βασίλι Ιγνατένκο – Πυροσβέστης

Από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο, ο 25χρονος Ιγνατένκο ανέβηκε στη στέγη για να σβήσει τις φωτιές, λαμβάνοντας θανατηφόρα δόση ακτινοβολίας. Πέθανε μέσα σε λίγες εβδομάδες, μαζί με άλλους 27 πυροσβέστες. Η σύζυγός του, Λιουντμίλα Ιγνατένκο, περιέγραψε τις τραγικές συνθήκες της ταφής του, καθώς το σώμα του παρέμενε ραδιενεργό.

Νικολάι Μ. Φόμιν – Αρχιμηχανικός

Καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια καταναγκαστικών έργων για παραβίαση κανόνων ασφαλείας. Η δίκη του καθυστέρησε λόγω ασθένειας από ακτινοβολία και κρίθηκε ένοχος το 1987. Αποφυλακίστηκε πρόωρα μετά από νευρικό κλονισμό και απόπειρα αυτοκτονίας, ενώ η μετέπειτα πορεία του παραμένει ασαφής.

Μπόρις Β. Ρογκόζκιν – Επικεφαλής βάρδιας

Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια καταναγκαστικών έργων για παραβίαση κανόνων ασφαλείας και δύο για αμέλεια, τα οποία εκτίθηκαν ταυτόχρονα. Δήλωσε αθώος.

Αλεξάντερ Π. Κοβαλένκο – Υπεύθυνος αντιδραστήρα Νο. 4

Καταδικάστηκε σε τρία χρόνια καταναγκαστικών έργων για παραβίαση κανόνων ασφαλείας και αρνήθηκε οποιαδήποτε ενοχή.

Μπόρις Στσερμπίνα – Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΣΣΔ

Ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση της κρίσης και δέχτηκε έντονη κριτική. Έφτασε 18 ώρες μετά την έκρηξη και αρχικά υποτίμησε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παρά τα λάθη των πρώτων ωρών, αργότερα συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της ραδιενέργειας. Πέθανε το 1990.

Μαρία Προτσένκο – Αρχιτέκτονας της Πρίπιατ

Ως επικεφαλής αρχιτέκτονας της πόλης, ζήτησε άμεση εκκένωση και οργάνωσε τη μεταφορά των κατοίκων. Ήταν η τελευταία που εγκατέλειψε την Πρίπιατ, αφού βεβαιώθηκε ότι όλοι είχαν απομακρυνθεί. Η πόλη των 49.360 κατοίκων εκκενώθηκε πλήρως 36 ώρες μετά την έκρηξη. Η Προτσένκο παραμένει εν ζωή και έφυγε από την Ουκρανία για τη Γερμανία το 2022, σύμφωνα με τη Daily Mail.