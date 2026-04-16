Ο Ολυμπιακόςεπικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 85-76 στο ΣΕΦ, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο της EuroLeague στην 1η θέση με ρεκόρ 26-12. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 3ο τους ρεκόρ κορυφής από τη σεζόν 2016-17 και πλέον περιμένουν τον αντίπαλό τους στα playoffs, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι, οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε γρήγορο προβάδισμα, ενώ ο Μιλουτίνοφ και ο Βεζένκοφ είχαν σημαντική παρουσία σε άμυνα και επίθεση. Το Μιλάνο κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ στο πρώτο μέρος, βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με μικρή διαφορά (47-45).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Πειραιώτες ανέβασαν στροφές, με Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να «χτίζουν» διψήφια διαφορά, φτάνοντας στο +16 (64-48) και ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα μέχρι το τέλος. Παρά την προσπάθεια των Ιταλών να επιστρέψουν στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και πήρε τη νίκη με 85-76.