Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε τη Δευτέρα το βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας. Αν και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης μεγα-σεισμού.

Σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών (FDMA), έως τις 08:00 το πρωί (τοπική ώρα, 02:00 ώρα Ελλάδας), ο απολογισμός ανερχόταν σε έξι τραυματίες, εκ των οποίων δύο σοβαρά. Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι δεν έχουν σημειωθεί ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, ούτε έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές.

#Breaking A 7.4 magnitude earthquake struck Japan 📹@Ghostcrawler: Earthquake in NE Japan felt in Tokyo. I’ve lived in SoCal, so not my first rodeo. (Some of the swaying is just me not being able to hold the phone steady.)pic.twitter.com/jySDEUz5PU https://t.co/ymLopjLMdg… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 20, 2026

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 16:53 (τοπική ώρα, 10:53 ώρα Ελλάδας) στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά της βόρειας επαρχίας Ιγουάτε του νησιού Χονσού, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA). Η υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι που ενδεχομένως να έφτανε έως και τα τρία μέτρα.

Η JMA εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 7,7 βαθμούς, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) το υπολόγισε στους 7,4 βαθμούς. Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη μετά την άφιξη κύματος ύψους 80 εκατοστών στο λιμάνι του Κούζι, στην επαρχία Ιγουάτε. Μικρότερα κύματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας.

Αυξημένος κίνδυνος νέου μεγάλου σεισμού

Η JMA προχώρησε σε «ειδική προειδοποίηση» για αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ενός νέου ισχυρού σεισμού μεγέθους 8 βαθμών ή και μεγαλύτερου. «Η πιθανότητα να σημειωθεί ένας νέος και ισχυρός σεισμός (…) θεωρείται σχετικά υψηλότερη απ’ ό,τι σε κανονικές περιόδους», ανέφερε η υπηρεσία, προειδοποιώντας ότι «αν υπάρξει μεγάλος σεισμός, είναι πιθανό να ακολουθήσει τεράστιο τσουνάμι ή ισχυροί μετασεισμοί».

Μέλος της JMA είχε επισημάνει πως οι πολίτες πρέπει να «είναι προσεκτικοί με τους μετασεισμούς για περίπου μία εβδομάδα», καθώς αυτοί μπορεί να είναι ισχυροί τις δύο ή τρεις πρώτες ημέρες μετά την κύρια δόνηση.

Η σεισμική δραστηριότητα έγινε αισθητή ακόμη και στο Τόκιο, σε απόσταση άνω των 500 χιλιομέτρων από το επίκεντρο. Οι αρχές στις πληγείσες περιοχές εξέδωσαν μη δεσμευτικές εντολές εκκένωσης για περισσότερους από 182.000 κατοίκους, σύμφωνα με τη FDMA.

Η μνήμη του 2011 παραμένει ζωντανή

Η Ιαπωνία εξακολουθεί να φέρει το τραύμα του σεισμού των 9 βαθμών και του καταστροφικού τσουνάμι του Μαρτίου 2011, που προκάλεσαν τον θάνατο ή την εξαφάνιση περίπου 18.500 ανθρώπων. Ο σεισμός εκείνος είχε σημειωθεί στις ακτές του Ειρηνικού και προήλθε από το υποθαλάσσιο ρήγμα Νανκάι, μήκους 800 χιλιομέτρων, στη ζώνη όπου η ωκεάνια πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππίνων βυθίζεται κάτω από την ηπειρωτική πλάκα της Ιαπωνίας.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εκτιμά ότι ένας νέος σεισμός στο ρήγμα του Νανκάι, συνοδευόμενος από τσουνάμι, θα μπορούσε να προκαλέσει έως και 298.000 θανάτους και ζημιές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η χώρα βρίσκεται στην ένωση τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών, στη δυτική πλευρά της ζώνης του πυρός του Ειρηνικού, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου.