Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις προς την εργασία κερδίζει σταδιακά έδαφος στο Βέλγιο, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις προσφέρουν οικονομική αποζημίωση στους εργαζομένους που πηγαίνουν στη δουλειά με τρένο, μετρό, τραμ ή λεωφορείο.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της SD Worx, το 8,6% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα στο Βέλγιο έλαβε το 2025 αποζημίωση από τον εργοδότη του για τις μετακινήσεις με δημόσιες συγκοινωνίες. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 30% σε σχέση με το 2020, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 6,6%.

Η μεγαλύτερη διάδοση παρατηρείται στις Βρυξέλλες, όπου σχεδόν ένας στους τρεις εργαζομένους – ποσοστό 32,7% – λαμβάνει οικονομική ενίσχυση για τη χρήση δημόσιων μεταφορών. Το στοιχείο αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η βελγική πρωτεύουσα διαθέτει το πιο ανεπτυγμένο δίκτυο τρένων, μετρό, τραμ και λεωφορείων, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Στη Φλάνδρα το ποσοστό αυξήθηκε από 4,1% το 2020 σε 5,5% το 2025, ενώ στη Βαλλονία από 4,5% σε 5,1%. Παρά τη βελτίωση, οι δύο περιοχές εξακολουθούν να βρίσκονται αρκετά πίσω από τις Βρυξέλλες, γεγονός που αντανακλά τόσο τη μεγαλύτερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο όσο και τις πιο περιορισμένες επιλογές δημόσιας συγκοινωνίας.

Στο Βέλγιο, η συμμετοχή του εργοδότη στα έξοδα μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σε μεγάλο βαθμό υποχρεωτική. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις καλύπτουν περίπου το 70% του κόστους της μηνιαίας κάρτας ή του εισιτηρίου, ενώ σε ορισμένους κλάδους το ποσοστό φθάνει ακόμη και στο 100%. Κατά μέσο όρο, κάθε εργαζόμενος που λαμβάνει αυτή τη στήριξη εισπράττει περίπου 470 ευρώ ετησίως.

Παρά την πρόοδο, όμως, οι Βέλγοι εργαζόμενοι εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι από τις δυνατότητες μετακίνησης που διαθέτουν σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους. Μόλις το 48% θεωρεί ότι έχει επαρκείς επιλογές για να φτάσει στην εργασία του, ποσοστό χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Την ίδια στιγμή, περίπου το 14% των Βέλγων δηλώνει ότι θα ήθελε να έχει το 2026 μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για τις μετακινήσεις με δημόσια μέσα, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 16%.

Το ενδιαφέρον για τις βιώσιμες μετακινήσεις αυξάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Βέλγιο προσπαθεί να μειώσει την εξάρτηση από τα εταιρικά αυτοκίνητα και να ενισχύσει εναλλακτικές μορφές μετακίνησης. Από το 2026, οι επιχειρήσεις που προσφέρουν εταιρικό αυτοκίνητο θα υποχρεώνονται σταδιακά να δίνουν στους εργαζομένους και τη δυνατότητα ενός «προϋπολογισμού κινητικότητας», ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συγκοινωνίες, ποδήλατο ή άλλες βιώσιμες λύσεις μετακίνησης.