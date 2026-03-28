Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Βελγίου απέρριψε την προσφυγή της Netflix κατά της εφαρμογής των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποχρεώνουν τις πλατφόρμες streaming να χρηματοδοτούν τοπικές παραγωγές στη γαλλόφωνη περιοχή του Βελγίου.

Η υπόθεση, που θεωρείται ορόσημο, αφορά διάταγμα νόμου του 2023 της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών, μίας από τις τρεις ομόσπονδες κοινότητες του Βελγίου, με πληθυσμό περίπου 4,6 εκατομμύρια γαλλόφωνους κατοίκους. Η Ομοσπονδία είχε επιβάλει στις πλατφόρμες –μεταξύ αυτών τις Netflix και Disney+– να αυξήσουν σταδιακά τις επενδύσεις τους σε τοπικό γαλλόφωνο περιεχόμενο, από το 2,2% του κύκλου εργασιών τους στην περιοχή στο 9,5% έως το 2027.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε την Πέμπτη ότι η νομική αυτή υποχρέωση παραμένει σε ισχύ, ωστόσο παρέπεμψε ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γνωμοδότηση.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι αντιδράσεις των εταιρειών

Η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (AVMSD) της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τις ξένες υπηρεσίες streaming να επενδύουν μέρος των εσόδων τους σε τοπικές παραγωγές, αφήνοντας ωστόσο σε κάθε κράτος μέλος τον καθορισμό των λεπτομερειών.

Η απόφαση του βελγικού δικαστηρίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Οδηγία AVMSD βρίσκεται υπό επανεξέταση, εν μέσω του εμπορικού πολέμου δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές πλατφόρμες, όπως η Netflix και η Disney+, εντείνουν τις πιέσεις τους για τροποποίηση ορισμένων υποχρεώσεων της Οδηγίας.

Οι δύο εταιρείες θεωρούν ότι οι επενδυτικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την Ομοσπονδία Βαλλονίας-Βρυξελλών είναι δυσανάλογες σε σχέση με το μέγεθος της περιοχής και αντίκεινται στις αρχές της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, επικαλούμενες επίσης το μικρό μέγεθος της τοπικής δημιουργικής κοινότητας.

Η συνέχεια της υπόθεσης και οι αντιδράσεις

Με την παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγει ένα νέο δικαστικό πεδίο για τη διαμάχη. Η πρώτη ακρόαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί όχι πριν από τον Ιούνιο.

Η γενική διευθύντρια του European Producers Club, Julie-Jeanne Régnault, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δικαστηρίου να απορρίψει τα περισσότερα επιχειρήματα της Netflix, επιβεβαιώνοντας την αρμοδιότητα των κρατών μελών στην πολιτιστική πολιτική και το ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στον καθορισμό των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων».

Πρόσθεσε επίσης: «Λαμβάνουμε υπόψη τα τέσσερα προδικαστικά ερωτήματα που παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν αμφισβητούν τη νομιμότητα του πλαισίου, αλλά αφορούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες, όπως τα είδη των επιλέξιμων επενδύσεων».

Εκπρόσωπος της Netflix σχολίασε: «Αναγνωρίζουμε την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Βελγίου σχετικά με την προσφυγή μας κατά της υποχρέωσης επένδυσης στη Βαλλονία και την παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε ότι το Δικαστήριο είναι ο πλέον αρμόδιος φορέας για περαιτέρω εξέταση του ζητήματος. Θα μελετήσουμε αναλυτικά την απόφαση».