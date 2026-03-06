Ο Τζέικομπ Τίρνι (Jacob Tierney), δημιουργός του «Heated Rivalry», ετοιμάζει το νέο του πρότζεκτ με τίτλο «Alexander», στο οποίο υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή. Πρόκειται για δραματική σειρά που θα εστιάζει στη σχέση του Μέγα Αλέξανδρου με τον Αριστοτέλη, φωτίζοντας μια από τις πιο σύνθετες και καθοριστικές στιγμές της αρχαιότητας.

Το Netflix έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την παραγωγή, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα της Άναμπελ Λάιον (Annabel Lyon) «The Golden Mean» που κυκλοφόρησε το 2009 και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για τη ρεαλιστική απεικόνιση της σχέσης δασκάλου και μαθητή.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της πλατφόρμας, η σειρά «ξεκινά καθώς η Αθήνα παρακμάζει και ο Αριστοτέλης, ένα από τα σπουδαιότερα πνεύματα της εποχής, φτάνει στη Μακεδονία για να αναλάβει τη μόρφωση του νεαρού και παρορμητικού πρίγκιπα Αλεξάνδρου. Ανάμεσα σε ίντριγκες, απαγορευμένους έρωτες, αιματηρούς πολέμους και αμείλικτες φιλοδοξίες, η απρόσμενη σχέση τους θα συμβάλει στη γέννηση μιας αυτοκρατορίας και θα αλλάξει την πορεία της ιστορίας».

«Ο Τζέικομπ Τίρνι είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και περιζήτητες δημιουργικές φωνές και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα συνεργαστούμε μαζί του στο “Alexander”», δήλωσε η Τζίνι Χάου (Jinny Howe), επικεφαλής σειρών μυθοπλασίας του Netflix για τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η ίδια πρόσθεσε: «Από την πρώτη στιγμή μάς κέρδισε το όραμά του για τη μεταφορά του αναγνωρισμένου μυθιστορήματος της Άναμπελ Λάιον. Η σειρά προσεγγίζει εκ νέου τη διαχρονική σχέση δύναμης ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή, δίνοντάς της μια σύγχρονη, δυναμική πνοή που είναι ταυτόχρονα επική αλλά και βαθιά ανθρώπινη».

Μαζί με τον Τίρνι, στους εκτελεστικούς παραγωγούς συγκαταλέγονται ο Τζέισον Μπέιτμαν (Jason Bateman) και ο Μάικλ Κόστιγκαν (Michael Costigan) για την Aggregate Films, καθώς και ο εκτελεστικός παραγωγός του «Heated Rivalry», Μπρένταν Μπρέιντι (Brendan Brady), όπως αναφέρει το Variety.

«Ερωτεύτηκα το βιβλίο της Άναμπελ Λάιον πριν από χρόνια και από τότε ονειρευόμουν να αφηγηθώ αυτή την ιστορία», δήλωσε ο σκηνοθέτης. «Ο Μπρένταν και εγώ δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Aggregate και το Netflix για να ζωντανέψουμε αυτόν τον απίστευτα συναρπαστικό κόσμο», κατέληξε.