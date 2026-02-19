Το Netflix έδωσε σήμερα Πέμπτη (19/2) στην δημοσιότητα το επίσημο trailer για την πολυαναμενόμενη ταινία «Peaky Blinders: The immortal man», που δίνει συνέχεια στη θρυλική σειρά. Η σειρά διαδραματίζεται στην Αγγλία λίγο μετά τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, με πρωταγωνιστές μια ιρλανδική ρομά συμμορία και είχε κάνει πρεμιέρα στο BBC το 2013.

Από τότε παραμένει μια απο τις πιο πολυσυζητημένες σειρές παγκοσμίως ακόμη και σήμερα 4 χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο έχοντας αποσπάσει και βραβείο BAFTA Καλύτερης Δραματικής Σειράς.

Ο Tom Shellby (Κίλιαν Μέρφι), επιστρέφει στις οθόνες μας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σε ένα βομβαρδισμένο Μπέρμιγχαμ και μπλέκεται σε άκρως απόρρητες αποστολές, εμπνευσμένες από πραγματικά γεγονότα. Αντιμέτωπος με νέες απειλές και με τα φαντάσματα του παρελθόντος του, καλείται να πάρει αποφάσεις που δεν επηρεάζουν μόνο τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά και τη μοίρα της χώρας.

O Cillian Murphy, δεν είναι ο μόνος που θα επιστρέψει να αναβιώσει τον ρόλο του. Οι Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Stephen Graham και Ian Peck, θα βρίσκονται στο καστ, όπως και ο Paul Anderson, που έχει τον ρόλο του Arthur Shelby.

Επίσης, οι νέες προσθήκες στο cast όπως οι Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth και Jay Lycurgo αφήνουν το κοινό γεμάτο ανυπομονησία για το τι ρόλους θα ενσαρκώσουν στην σειρά.

Ο Tom Harper επιστρέφει στον ρόλο του σκηνοθετη μετά την πρώτη σεζόν, με τον σεναριογράφο και δημιουργό της σειράς Steven Knight. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 30 Σεπτεμβρίου του 2024 και ολόκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025.

Το Peaky Blinders: The immortal man θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Μαρτίου σε περιορισμένους κινηματογράφους και στις 30 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix.

Δείτε εδώ το επίσημο trailer της ταινίας: