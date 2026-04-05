Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα του ποδοσφαίρου στην Αγγλία, με πρωταγωνιστή έναν τερματοφύλακα που επιτέθηκε σε φίλαθλο και παρ’ όλα αυτά ολοκλήρωσε κανονικά την αναμέτρηση.

Ο γκολκίπερ της Ένσφιλντ Τάουν, Τζο Ράιτ, φέρεται να γρονθοκόπησε έναν οπαδό της Τσέλμφορντ Σίτι, ο οποίος βρισκόταν πίσω από την εστία του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό από τον διαιτητή ούτε από τους βοηθούς του, με αποτέλεσμα να μην επιβληθεί κάποια ποινή στον ποδοσφαιριστή εκείνη τη στιγμή.

Έτσι, ο Ράιτ συνέχισε να αγωνίζεται κανονικά μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού, χωρίς να υπάρξει άμεση παρέμβαση. Παρ’ όλα αυτά, μετά το τέλος της αναμέτρησης υπήρξε κινητοποίηση και ο τερματοφύλακας της Ένσφιλντ Τάουν αποχώρησε από το γήπεδο υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων.