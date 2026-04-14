Μια οικογενειακή διαμάχη στη Σουόνσι κατέληξε σε μαζική συμπλοκή, όταν μια οικογένεια, οπλισμένη με ξύλα και μεταλλικές ράβδους, συγκρούστηκε με τους γείτονές της ύστερα από ισχυρισμούς για διακίνηση ναρκωτικών.

Η οικογένεια Τζένκινς επιτέθηκε στο σπίτι των γειτόνων της, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε η ίδια κατοικία τους με μπαστούνια του γκολφ. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συνοικία Ρέιβενχιλ της Σουόνσι και εξετάστηκε από το Δικαστήριο του Στέμματος του Σουόνσι.

Σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία, η βία ξέσπασε όταν οι αδελφοί Άνταμ Μίλερ και Κρίστιαν Τόμας επιτέθηκαν στο σπίτι των Τζένκινς, υποψιαζόμενοι ότι ο 23χρονος Κόρι Τζένκινς εμπλεκόταν σε διακίνηση ναρκωτικών. Οι δύο άνδρες κατέφυγαν στο κοντινό σπίτι συγγενή τους, Ντέιβιντ Ντόλιμορ, όπου όμως δέχθηκαν επίθεση από τα μέλη της οικογένειας Τζένκινς, που αναζητούσαν εκδίκηση.

Η οδός μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, καθώς τέσσερα μέλη της οικογένειας Τζένκινς οπλίστηκαν με αυτοσχέδια όπλα. Ο δικαστής ανέφερε πως, αν και οι αδελφοί Μίλερ και Τόμας προκάλεσαν το επεισόδιο, η οικογένεια Τζένκινς ενήργησε με πνεύμα «αυτοδικίας», αγνοώντας τον αντίκτυπο στις ζωές των γειτόνων τους.

Το βίαιο ξέσπασμα και οι συλλήψεις

Το περιστατικό καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας και κινητό τηλέφωνο, με τα βίντεο να παρουσιάζονται στο δικαστήριο. Ο Κόρι Τζένκινς κρατούσε ξύλο με καρφιά και μεταλλική ράβδο, ο Πολ Τζένκινς, 64 ετών, ένα σφυρί, ενώ οι Κρίστοφερ και Λίζα Τζένκινς, αμφότεροι 45 ετών, κρατούσαν ρόπαλα.

Στα βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι Τζένκινς επιτίθενται στους αδελφούς στις 6 Ιουνίου. Ένας από τους αδελφούς εκτόξευσε πρώτος ένα σφυρί, τραυματίζοντας έναν από τους Τζένκινς στο πόδι. Η σύγκρουση εξελίχθηκε σε χάος, με άνδρες να ρίχνονται πάνω σε κάγκελα και να δέχονται ισχυρά χτυπήματα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο Τόμας χτύπησε τη γειτόνισσα των Τζένκινς, Κίρστι Τσόι, στο κεφάλι με μεταλλική ράβδο, ενώ εκείνη προσπαθούσε να βοηθήσει τραυματισμένο μέλος της οικογένειας. Μετά από περίπου 40 δευτερόλεπτα βίας, οι Τζένκινς υποχώρησαν τραυματισμένοι.

Οι ποινές και η κρίση του δικαστηρίου

Η οικογένεια Τζένκινς, κάτοικοι Ρέιβενχιλ, παραδέχθηκαν την ενοχή τους για διατάραξη της δημόσιας τάξης και κατοχή επιθετικών όπλων. Ο Πολ και ο Κρίστοφερ Τζένκινς είχαν προηγούμενες καταδίκες, ενώ ο Κόρι και η Λίζα Τζένκινς δεν είχαν ποινικό παρελθόν.

Ο Κρίστιαν Ντέιλ Τόμας, 39 ετών, παραδέχθηκε την ενοχή του για φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε για τον τραυματισμό της Τσόι. Ο ίδιος είχε «εκτεταμένο» ποινικό μητρώο, όπως και ο αδελφός του Άνταμ Μίλερ, 34 ετών, που επίσης είχε ομολογήσει φθορά και κατοχή όπλου.

Και οι δύο αδελφοί απαλλάχθηκαν από την κατηγορία της διατάραξης κοινής ειρήνης, όπως και ο Ντόλιμορ. Η δικαστής Κάθριν Ρίτσαρντς επισήμανε ότι οι Μίλερ και Τόμας «πήραν τον νόμο στα χέρια τους» όταν επιτέθηκαν στο σπίτι των Τζένκινς, ενώ η οικογένεια ανταπέδωσε με πράξη αυτοδικίας.

Ο Πολ και ο Κρίστοφερ Τζένκινς καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 18 μηνών, ο Κόρι Τζένκινς σε 22 μήνες, ενώ η Λίζα Τζένκινς έλαβε ποινή 18 μηνών με αναστολή και 250 ώρες κοινωνικής εργασίας, καθώς και νυχτερινό περιορισμό για δύο μήνες.

Μετά από μειώσεις λόγω παραδοχής ενοχής, ο Μίλερ καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα μηνών, ενώ ο Τόμας σε κάθειρξη 26 μηνών.