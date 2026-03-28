Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28 Μαρτίου 2026) σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο και να κινητοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε σε μπαρ στην οδό Ολύμπου, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές. Οι δράστες άρχισαν να πετούν και να σπάνε αντικείμενα, σκορπώντας πανικό στους θαμώνες.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σημειώθηκε συμπλοκή, καθώς οι άγνωστοι επιτέθηκαν σε άτομα που βρίσκονταν στο κατάστημα. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δύο προσαγωγές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.