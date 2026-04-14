Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Αίγιο και την ευρύτερη περιοχή, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που εμπλέκονται σε δύο βίαια περιστατικά.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (14/4) σε καφετέρια του Αιγίου και λίγες ώρες νωρίτερα σε κλαμπ στα Σελιανίτικα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το μεσημέρι της Τρίτης δύο νεαροί ρομά δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων ελληνικής και αλβανικής καταγωγής, ενώ βρίσκονταν σε καφετέρια επί της οδού Κορίνθου. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αιγίο, όπου ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Νωρίτερα, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, πολυμελής ομάδα ρομά εισέβαλε σε κλαμπ στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία γνωστού τράπερ. Οι δράστες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κρατούσαν ρόπαλα και σιδερολοστούς και τραυμάτισαν δύο θαμώνες ηλικίας 19 και 20 ετών. Τα δύο περιστατικά φαίνεται να συνδέονται.

Για την υπόθεση, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τέσσερα. Κατά τη διάρκεια κατ’ οίκον ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των αρχών για την έκταση της υπόθεσης.