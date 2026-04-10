Ένταση επικράτησε στη Χαλκίδα το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, όταν η παραλία της πόλης – ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των ημερών του Πάσχα – μετατράπηκε σε σκηνικό επεισοδίου με τη συμμετοχή ανηλίκων.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, λίγο μετά τις 22:30 η ήρεμη κίνηση των πολιτών που παρακολουθούσαν τις θρησκευτικές εκδηλώσεις διακόπηκε αιφνιδίως. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αντιπαράθεση ξεκίνησε απρόβλεπτα και μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση ξέφυγε, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, οδηγώντας σε επείγουσα κινητοποίηση των αρχών. Η ατμόσφαιρα παρέμεινε τεταμένη για αρκετή ώρα, καθώς το περιστατικό συνέβη σε ώρα αιχμής, με την παραλιακή ζώνη να είναι γεμάτη από κόσμο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και στελέχη του Λιμενικού Σώματος, δεδομένου ότι το επεισόδιο εκτυλίχθηκε εντός της περιοχής δικαιοδοσίας τους. Οι ένστολοι παρενέβησαν για να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες ταυτοποίησης.

Οι αρχές διερευνούν πλέον τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η συμπλοκή, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρξαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.