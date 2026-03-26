Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου ένας 58χρονος άνδρας από την Αλβανία τραυματίστηκε βαριά έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 22:20, σε κατάστημα επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 219. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας 46χρονος αλβανικής καταγωγής επιτέθηκε και χτύπησε άγρια τον 58χρονο, ύστερα από λογομαχία μεταξύ τους.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου νοσηλεύεται. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.