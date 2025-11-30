Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως άνοιξε επίσημα τις πύλες του το βράδυ της Παρασκευής, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το Πεδίον του Άρεως έχει μεταμορφωθεί σε ένα λαμπερό σκηνικό, όπου καθημερινά θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, συναυλίες και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες, προσφέροντας μια γιορτινή εμπειρία στην καρδιά της Αθήνας.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 7 Ιανουαρίου 2026. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 16:30 έως τις 22:00, ενώ τα Σαββατοκύριακα θα ανοίγει από τις 10:00 το πρωί, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Συναυλίες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Κατά τη διάρκεια των εορτών, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα φιλοξενήσει γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Την έναρξη των εκδηλώσεων έκαναν ο Θοδωρής Φέρρης και ο Onemanshow, ενώ η αλλαγή του χρόνου θα γιορταστεί με ένα μεγάλο πάρτι με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito.

Στη σκηνή του χωριού θα ανέβουν επίσης οι Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Πάνος Μουζουράκης, Locomondo και Gadjo Dilo. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί ειδικά αφιερώματα σε σημαντικούς δημιουργούς όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Σπανός, Απόστολος Καλδάρας, Μάριος Τόκας και Μίμης Πλέσσας.