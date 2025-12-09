«Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να βρω παρένθετη μητέρα», αποκάλυψε η Ελένη Φουρέιρα μιλώντας στο Anestea The Podcast (powered by ΤΑ ΝΕΑ) του Ανέστη Ευαγγελόπουλου.

Η Ελένη Φουρέιρα άνοιξε για πρώτη φορά τόσο ειλικρινά την καρδιά της και μίλησε για τον δύσκολο δρόμο προς τη μητρότητα, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε εξαντλητικά χρόνια προσπαθειών, απογοητεύσεων και εξωσωματικών που δεν «έπιαναν».

«Απογοητευόμουν τρομερά. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν μένω έγκυος, αφού όλα ήταν τέλεια και για μένα και για τον Αλμπέρτο», εξομολογήθηκε. Μάλιστα θυμήθηκε την πρώτη της εξωσωματική, όταν δύο μέρες μετά έπρεπε να ανέβει στη σκηνή: «Φορούσα ένα διάφανο φόρεμα και δεν μπορούσα καν να χορέψω. Είπα “έχω κάνει εξωσωματική”. (…) Ελπίζαμε μήπως είχε πετύχει… αλλά δεν είχε».

Παρά την πίεση και τη στεναχώρια, η σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία δεν κλονίστηκε: «Όχι, δεν τον επηρέασε. Το άγχος το κρατούσα πιο πολύ μέσα μου».

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι είχε φτάσει ένα βήμα πριν καταφύγει σε παρένθετη μητέρα: «Δεν θα το θεωρούσα ποτέ ταμπού. Ήμουν 100% έτοιμη να το κάνω. Για μένα δεν υπάρχει “σωστός” τρόπος να κάνεις παιδί – υιοθεσία, παρένθετη, ό,τι χρειαστεί».

Η λύση, τελικά, ήρθε όταν άλλαξε γιατρό. Μια απλή μαγνητική αποκάλυψε το πραγματικό πρόβλημα. «Ο Κυριάκος Μητσάκος το βρήκε αμέσως. Μου είπε “θα κάνουμε μια μικρή επέμβαση και σε έξι μήνες θα έχεις πιάσει παιδί”. Και έτσι έγινε».

Η στιγμή που έμαθε ότι είναι έγκυος, όμως, δεν ήταν κινηματογραφική – τουλάχιστον όχι από την αρχή: «Έκανα τεστ τρεις μέρες πριν, από το άγχος μου, και βγήκε αρνητικό. Έκλαιγα, είχα απελπιστεί. Μετά πήγα για συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Στο αεροπλάνο κοιμήθηκα 30 λεπτά – εγώ που δεν κοιμάμαι ποτέ. Λέω “κάτι συμβαίνει”. Την επόμενη μέρα έκανα τεστ και… ήμουν έγκυος! Σε έξι μήνες, ακριβώς όπως μου είχε πει ο γιατρός».

Η Ελένη Φουρέιρα, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, μίλησε για τον πόνο των αποτυχημένων προσπαθειών, το άγχος που την κατέκλυζε, αλλά και τη στιγμή της δικαίωσης: «Θα έκανα παιδί με κάθε τρόπο. Απλώς ήθελα να καταλάβω γιατί δεν συνέβαινε. Και όταν βρέθηκε ο λόγος, όλα άλλαξαν».

