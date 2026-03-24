Η Κατερίνα Ζαρίφη φιλοξενείται στον καναπέ του AnesTea the podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, σε μια συζήτηση γεμάτη χιούμορ και ειλικρίνεια. Μαζί της βρίσκονται η ψυχολόγος Σοφία Νικολαΐδη, μέλος της επιστημονικής ομάδας της ΕΠΑΨΥ, και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Κουκάρα. Η παρέα μιλά ανοιχτά για τη σύγχρονη καθημερινότητα και το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος που τη συνοδεύει.

Το επεισόδιο θέτει ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς: Μπορούμε τελικά να «κόψουμε» το στρες ή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας; Η Κατερίνα Ζαρίφη μοιράζεται προσωπικές εμπειρίες, ενώ η κουβέντα εναλλάσσεται ανάμεσα σε γέλιο, αυτοσαρκασμό και ουσιαστικές παρατηρήσεις για την ψυχική ισορροπία.

Παράλληλα, το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το Uber Στρεσόμετρο, μια πρωτότυπη δράση που καλεί τους πολίτες να ανακαλύψουν πόσο στρεσαρισμένοι είναι στην πραγματικότητα. Το «στρεσόμετρο» θα βρίσκεται στο Μετρό του Συντάγματος και στη Στοά Χιρς έως τις 25 Μαρτίου, προσφέροντας μια βιωματική εμπειρία γύρω από το θέμα του άγχους.

Τι θα δείτε στο επεισόδιο

– Πώς διαχειρίζεται η Κατερίνα Ζαρίφη το καθημερινό «χάος» της ζωής της.

– Το χιούμορ ως το απόλυτο αντίδοτο στο στρες.

– Τα αποτελέσματα του Uber Στρεσόμετρου και το ερώτημα: Είμαστε τελικά η πιο αγχωμένη πόλη;