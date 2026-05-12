Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» βρίσκεται μια ανάσα από την κορυφή στη Eurovision, καθώς τα ποσοστά του στα στοιχήματα ανεβαίνουν εντυπωσιακά, ενώ η Φινλανδία δείχνει να χάνει έδαφος.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου 2026, ο Akylas θα ανέβει στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη, με στόχο να μαγέψει την Ευρώπη και να εξασφαλίσει την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί το Σάββατο.

Καθώς πλησιάζει ο Α’ ημιτελικός της Eurovision, οι αποδόσεις των στοιχημάτων για τον νικητή του φετινού διαγωνισμού αλλάζουν υπέρ του Έλληνα εκπροσώπου. Ο Akylas, που εδώ και ημέρες βρίσκεται στη δεύτερη θέση των προβλέψεων, βλέπει τα ποσοστά του να αυξάνονται συνεχώς, την ώρα που η Φινλανδία –μέχρι πρότινος πρώτη– υποχωρεί.

Η Φινλανδία εξακολουθεί να διατηρεί την κορυφή με το τραγούδι «Liekinheitin» και πιθανότητα νίκης 34%, ωστόσο η καθοδική της πορεία είναι εμφανής. Ο Akylas ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 21% πιθανότητα, δείχνοντας ανοδική δυναμική.

Στην τρίτη θέση παραμένει η Δανία με 9%, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με 6% και η Αυστραλία με 5%. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Ιταλία, η Μάλτα και η Σουηδία.

Σύμφωνα με τα προγράμματα της διοργάνωσης, ο Akylas θα εμφανιστεί τέταρτος στη σκηνή του Α’ ημιτελικού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί απόψε στη Βιέννη.

Στον ίδιο ημιτελικό διαγωνίζεται και η Κύπρος, με την Antigoni Buxton να εμφανίζεται όγδοη. Ο Β’ Ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.