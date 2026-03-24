Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις της Αντριάνα Σκλεναρίκοβα, η οποία μέσω των social media κατήγγειλε τον εν διαστάσει σύζυγό της, τον Αρμένιο επιχειρηματία Αράμ Οχανιάν, για κακοποίηση και εκβιασμό.

Το διάσημο μοντέλο 4 χρόνια μετά τον χωρισμό τους και ενώ το διαζύγιό τους δεν έχει ακόμη εκδοθεί, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της και την κόρη τους, Νίνα. Η Σκλεναρίκοβα αναφέρει, ότι δέχεται «συνεχείς πιέσεις» και επαναλαμβανόμενες απόπειρες αποσταθεροποίησης από τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο εξακολουθεί τυπικά να είναι παντρεμένη εδώ και περίπου 12 χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια, η κόρη τους έχει μετατραπεί σε «εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων».

Στην ανάρτησή της στα social media, το μοντέλο έγραψε:

«Εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζω αδιάκοπες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τον πατέρα της κόρης μου. Η Νίνα έχει μετατραπεί σε εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων τόσο παράλογων όσο και ανυπόφορων. Για μεγάλο διάστημα επέλεξα να μην απαντώ, να χαμογελώ διακριτικά και να διατηρώ τη σιωπή μου, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου».

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα υπογράμμισε ότι πλέον δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή, τονίζοντας:

«Σήμερα, αντλώντας θάρρος από όσες μίλησαν πριν από εμένα, δεν θέλω πλέον να σιωπώ. Διέφυγα από τη βία, όμως με καταδιώκει τη στιγμή που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Επιλέγω να σπάσω τη σιωπή μου και να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, στην οποία έχω εμπιστοσύνη. Να μιλήσω. Να τολμήσω. Να πω. Και να αποδείξω. Για εμένα. Για την κόρη μου».

Ο γάμος με τον Οχανιάν και ο χωρισμός

Η σχέση της Σκλεναρίκοβα με τον Οχανιάν ξεκίνησε μετά τον χωρισμό της με τον Κριστιάν Καρεμπέ. Το καλοκαίρι του 2014 παντρεύτηκαν σε πολυτελή τελετή στο Μονακό και έναν μήνα αργότερα καλωσόρισαν την κόρη τους, Νίνα.

Το μοντέλο εγκαταστάθηκε στο Μαρακές, όπου δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά ο Οχανιάν. Το 2022 αποφάσισαν να χωρίσουν, ωστόσο το διαζύγιο δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Μετά τον χωρισμό, ο επιχειρηματίας παρέμεινε στο Μαρακές με την κόρη τους, ενώ η Σκλεναρίκοβα ταξιδεύει συχνά μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου στο πλαίσιο της συνεπιμέλειας.